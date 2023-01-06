光藝節結合新竹風東興圳水 新竹縣府邀賞地景美學宴
新竹縣政府今天表示，東興圳光藝節作品以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」為發想，創作出特色燈藝，展期將到20日止，邀請民眾感受光影藝術饗宴。
第2屆東興圳光藝節，從去年12月2日起一路展到今年1月20日，在新竹縣東興圳沿線4處公園，打造全長1.1公里的夢幻光環境，展出8組燈光藝術作品。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，第2屆東興圳光藝節展出燈藝作品，融入大自然元素風、水為發想創作，分別象徵竹縣的風、東興圳的水源，展現守護大自然的意涵。
新竹縣文化局長李安妤表示，光藝節在綠41公園的「樂游游」作品，是由光學壓克力結合LED（發光二極體）燈光科技，在明暗變化間傳遞出生態共好的訊息，建立城市水圳的新風貌。作品意涵是魚兒樂游游穿梭在東興圳的圳道中，也象徵人與環境共存，延續著自然平衡的能量。
文化局指出，東興圳光藝節是在公共工程中導入建築景觀設計，並透過藝術融入生活，展現新竹的地景美學。
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