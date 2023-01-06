空拍比對生長差異 卓蘭「飄浮空中的老樹」再現生機

苗栗縣卓蘭鎮上新里的百年老榕幾年前確診褐根病，縣府及相關單位斥資百萬元經費進行搶救，過程中因切除樹身下方染病部位，讓老樹有如「飄浮在空中的樹」，縣府在老樹完成救治作業後，持續監控生長情形，最近比對空拍相片，發現老榕已持續恢復活力，枝葉再次呈現繁茂的榮景。

縣府農業處表示，老榕樹位於上新里苗58鄉道山尾伯公廟旁，樹齡估計超過220年，是縣府列冊的受保護樹木，當地原本有2棵老榕，縣府早年列管珍貴樹木，兩棵老榕併稱為「夫妻榕樹」，但位於車道旁的另一株染病，為考量行車安全而移除。

不料生長於伯公廟旁的老榕，後來也發現生長狀況不佳，2019年證實感染褐根病，但當地鄉親不忍再失去老樹，陳情盼縣府協助，經與相關單位研商決定將老樹留在原地救治，過程中切除下半部染病部位，利用支撐架保留樹身健康的上半部，使老樹一度看起來像是「飄浮在空中」。

農業處生態保育科指出，山尾伯公老榕完成第一階段搶救作業後，要設法將氣生根變為支持根，但必須持續維護與監測，包含檢視榕樹、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等，有如人動過大型手術後必須細心照料。