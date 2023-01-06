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空拍比對生長差異 卓蘭「飄浮空中的老樹」再現生機

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
農業處利用空拍機監測老榕樹生長情況，2022年底老樹已枝葉繁茂，逐漸恢復生機與活力。圖／苗栗縣政府提供
農業處利用空拍機監測老榕樹生長情況，2022年底老樹已枝葉繁茂，逐漸恢復生機與活力。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮上新里的百年老榕幾年前確診褐根病，縣府及相關單位斥資百萬元經費進行搶救，過程中因切除樹身下方染病部位，讓老樹有如「飄浮在空中的樹」，縣府在老樹完成救治作業後，持續監控生長情形，最近比對空拍相片，發現老榕已持續恢復活力，枝葉再次呈現繁茂的榮景。

縣府農業處表示，老榕樹位於上新里苗58鄉道山尾伯公廟旁，樹齡估計超過220年，是縣府列冊的受保護樹木，當地原本有2棵老榕，縣府早年列管珍貴樹木，兩棵老榕併稱為「夫妻榕樹」，但位於車道旁的另一株染病，為考量行車安全而移除。

不料生長於伯公廟旁的老榕，後來也發現生長狀況不佳，2019年證實感染褐根病，但當地鄉親不忍再失去老樹，陳情盼縣府協助，經與相關單位研商決定將老樹留在原地救治，過程中切除下半部染病部位，利用支撐架保留樹身健康的上半部，使老樹一度看起來像是「飄浮在空中」。

農業處生態保育科指出，山尾伯公老榕完成第一階段搶救作業後，要設法將氣生根變為支持根，但必須持續維護與監測，包含檢視榕樹、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等，有如人動過大型手術後必須細心照料。

農業處從前年3月起以空拍機進行病害檢查與枝葉量監測，透過逐月監測，到去年底拍攝並比對照片，可明顯發現老榕歷經大型手術後，已漸恢復活力，枝葉再次繁茂起來。縣府也將採納當地里民建議，將老榕搶救過程納入未來保育研習推廣課程，讓老樹不單是陪伴當地里民，更要成為苗栗搶救褐根病樹木第一個活教材。

縣府農業處利用空拍機監測老榕生長情況，2021年初樹冠還未恢復繁茂。圖／苗栗縣政府提供
縣府農業處利用空拍機監測老榕生長情況，2021年初樹冠還未恢復繁茂。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮上新里山尾伯公廟旁的老榕2020年進行搶救作業，下半部染病部位被切除，保留上半部樹身，有如「飄浮在空中的樹」。圖／苗栗縣政府提供
卓蘭鎮上新里山尾伯公廟旁的老榕2020年進行搶救作業，下半部染病部位被切除，保留上半部樹身，有如「飄浮在空中的樹」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府以空拍機監測老樹生長情況，可見老榕不斷恢復生機，枝葉愈來愈繁茂。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府以空拍機監測老樹生長情況，可見老榕不斷恢復生機，枝葉愈來愈繁茂。圖／苗栗縣政府提供

空拍機 生態保育 護樹

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