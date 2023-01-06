70年來首度苗栗市長同額參選 邱鎮軍捐贈百萬選舉補助款

苗栗市長邱鎮軍連任成功，並寫下苗栗市70多年來首次市長選舉「同額參選」紀錄，他為感謝鄉親的支持，今天上午將選舉補助款湊足120萬元，捐贈給各弱勢團體及社福機構，希望將選民支持的每一票都轉化成愛心，一起做公益。

邱鎮軍連任當選苗栗第12屆市長，選前他就宣布要將選舉補助款全數捐出做愛心，捐贈儀式上午在市公所大廳舉行。

邱鎮軍說，這次選舉是苗栗市70多年來首次出現市長選舉同額參選，感念鄉親一路支持，也因此想到把大家的支持轉換成愛心，協助需要的社福團體及個人，對於未來4年，他期許超越自我，讓苗栗市更進步、和諧與溫暖。

邱鎮軍這次得票數達3萬8791票，可獲約116萬多元選舉補助款，他湊足到120萬元整數捐出，受贈單位包括苗栗縣肢體傷殘自強協會、智障福利協進會、聲暉協進會、視覺障礙者福利協進會、聽障協會、迦南身心障礙福利促進會、展夢圓關懷協會、特殊教育關懷協會、歡喜身心障礙者關懷協會、希望之春溫馨關懷協會、犯罪被害人保護協會台灣苗栗分會、創世社會福利基金會、廣福居康復之家、苗栗縣社會福利促進協會及聖方濟少女之家共15個弱勢團體及安置機構。

各單位受贈後紛紛表示，近年因疫情募款不易，正需要社會大眾愛心的挹注，感謝邱市長此刻的送暖之舉，讓他們備感溫馨。