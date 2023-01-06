苗栗後龍鎮公所寒冬送暖 今年捐贈物資更加碼現金紅包

農曆春節將至，苗栗縣後龍鎮公所為使弱勢家庭有個暖心的年節、感受年節氣氛，明天將在公所1樓大廳舉辦「2023年 後龍鎮寒冬送暖，除了僧伽基金會捐贈622袋民生物資外，新任鎮長謝清輝更邀集在地企業共募集75萬元善款，發送現金紅包，合計有622位低收入戶及中低收入戶受惠。

鎮長謝清輝表示，公所每年農曆春節前夕，與財團法人佛教僧伽醫護基金會合作舉辦關懷弱勢家戶活動，已邁入第9年，而今年除有僧伽基金會捐贈622袋民生物資外，他上任後也促成仁德通運股份有限公司、欣岳營造有限公司、銘豐營造股份有限公司、文順營造有限公司及益將工程技術顧問有限公司等5家民間企業，各捐助15萬元，共計準備75萬元的紅包，要發送給鎮內622位（每人1200元）中、低收入戶家庭。

當中，財團法人佛教僧伽醫護基金會董事長釋慧明，長年進行照顧後龍鎮弱勢家庭的扶持工作，自104年起，連續9年與後龍鎮公所攜手將愛心傳遞給弱勢家庭，今年特地製作環保袋並捐贈622袋民生物資，內含麵條、白米、醬油、乾糧等暖心民生必需食品，將滿滿的善心發送給鎮內273戶低收入戶及中低收入戶；而本鎮在地企業欣岳營造有限公司也連續4年捐贈急難救助金，作為照顧經濟陷入困境民眾。