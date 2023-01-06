聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗後龍鎮公所寒冬送暖 今年捐贈物資更加碼現金紅包
農曆春節將至，苗栗縣後龍鎮公所為使弱勢家庭有個暖心的年節、感受年節氣氛，明天將在公所1樓大廳舉辦「2023年 後龍鎮寒冬送暖，除了僧伽基金會捐贈622袋民生物資外，新任鎮長謝清輝更邀集在地企業共募集75萬元善款，發送現金紅包，合計有622位低收入戶及中低收入戶受惠。
鎮長謝清輝表示，公所每年農曆春節前夕，與財團法人佛教僧伽醫護基金會合作舉辦關懷弱勢家戶活動，已邁入第9年，而今年除有僧伽基金會捐贈622袋民生物資外，他上任後也促成仁德通運股份有限公司、欣岳營造有限公司、銘豐營造股份有限公司、文順營造有限公司及益將工程技術顧問有限公司等5家民間企業，各捐助15萬元，共計準備75萬元的紅包，要發送給鎮內622位（每人1200元）中、低收入戶家庭。
當中，財團法人佛教僧伽醫護基金會董事長釋慧明，長年進行照顧後龍鎮弱勢家庭的扶持工作，自104年起，連續9年與後龍鎮公所攜手將愛心傳遞給弱勢家庭，今年特地製作環保袋並捐贈622袋民生物資，內含麵條、白米、醬油、乾糧等暖心民生必需食品，將滿滿的善心發送給鎮內273戶低收入戶及中低收入戶；而本鎮在地企業欣岳營造有限公司也連續4年捐贈急難救助金，作為照顧經濟陷入困境民眾。
謝清輝也表示，希望能藉此活動拋磚引玉，歡迎各界企業為家鄉及社會盡一份心力，讓弱勢家庭感受到社會上有一股溫暖的力量在支持他們，讓他們有信心和力量繼續往前走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言