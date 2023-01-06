苗栗竹南鎮博愛公園風雨球場近日完工 預計春節前開放啟用

苗栗縣竹南鎮「博愛公園風雨球場興建工程」總經費3000萬元，歷經一年工期，近日已完工並進行驗收，不過仍有些小缺失，公所已要求改善，預計春節前開放正式啟用，屆時可增加民眾更多元休閒及運動的場所。

博愛公園位於竹南鎮市區，擁有球場、沙池、溜冰場及兒童遊憩設施，是附近居民重要休憩及運動的場所，許多里民、社團活動也會在此辦理。

公所表示，「博愛公園風雨球場興建工程」經苗栗縣政府文化觀光局的協助，提報客家委員會「協助地方政府推動客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫」，獲客委會補助2700萬元，公所自籌300萬元，總工程經費3000萬元，將原有球場增建為風雨球場。

這項工程於民國110年12月16日舉行開工動土典禮，由鎮長方進興親臨主持，並邀請客委會副主委范佐銘、副縣長徐鄧桂菊、立法委員陳超明與地方民意代表、里長、仕紳等共同參與動土儀式。 上周承包商呈報完工後進行驗收，但發現有些小缺失，已要求改善。

竹南鎮長方進興表示，近年來民眾對於運動設施環境及品質要求日益提升，為了提供鎮民更完善的運動環境跟運動設施，此次向客委會爭取經費將建置風雨球場，場內籃球、排球球場增設充足光源，使民眾運動能不受天氣及光線影響，並避免陽光直接照射使運動民眾更加舒適。