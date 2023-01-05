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桃園申請社宅開放隨到隨辦 上網申請有機會搶到頭香
桃園市政府社會住宅發展處今晚表示，元月3日開放申請社宅「隨到隨辦」，第一天申請量就有400多戶，統計顯示上網申請速度效率最快。
社宅發展出指出，中路一號、中路二號、八德一號及八德二號社宅原先有效申請名單已於去年12月31日到期，社會住宅服務中心1月3日開放4處社會住宅重新受理申請，單日申請量400多件，這一波釋出空戶最快起租日為2月1日，申請名單有效期至12月31日，歡迎有意入住社會住宅民眾踴躍申請。
社宅發展處說明，桃園市已入住社宅共7處，目前都有開放隨到隨辦方式申請的服務，不過中壢一號及中路三號社會住宅有部分身分別，及房型需優先使用原抽籤名單遞補，加上預計今年3月才起租的中路四號社宅因政策戶名單不足，也在去年12月開放申請，目前等於有8處社宅可供民眾以「隨到隨辦」方式申請，可縮短民眾從申請到入住作業流程，如有空戶釋出最快2個月內就可完成入住。
住宅發展處提醒，社會住宅受理申請及入住後相關服務，已交由桃園市社會住宅服務中心辦理，這次「隨到隨辦」採現場及網路收件辦理，現場申請需填妥申請書，並檢附戶籍謄本（非設籍桃園市需再檢附就學或就業證明文件）、財稅清單等必備文件才會受理，如政策戶則需再提供相關證明文件。
社宅服務中心統計，每次社會住宅釋出空戶開辦「隨到隨辦」，搶得頭香的都是採網路申請民眾，建議大家多利用網路申請，桃園市社會住宅申租網站：https://housing.tycg.gov.tw/HouseRent/Portal/Default，不用到現場人擠人，如不會網路申請民眾不用擔心，網站有放置會員註冊及申請教學影片，請大家多多利用。詳情可至桃園市社會住宅服務中心官方網站查詢。https://www.tshsc.org.tw/w/tshsc/Index。
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