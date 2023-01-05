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竹市楊氏古厝土地遭售出 家族成員申列古蹟盼搶救

中央社／ 新竹市5日電

新竹市楊氏古厝土地被所有權人售給建商，有家族成員得知向竹市文化局申請列古蹟盼搶救避免遭拆，文化局今天表示，經古蹟審議會審議後，目前公告暫定古蹟，將啟動調查研究。

新竹市文化局向中央社記者表示，新竹市楊氏古厝土地被所有權人售給建商，有家族成員盼留下，向文化局申請列為古蹟，市府召開古蹟審議委員會後決議，楊氏古厝維持暫定古蹟身分，將啟動調查研究計畫，等待補充歷史沿革等相關細部資料，再審議是否指定古蹟。

文化局表示，楊氏古厝建築為承重牆硬山擱檁構造，斗砌牆內含土埆在轉角及基礎作法，具當地域構造特色，以及屋脊剪黏裝飾優美，在壁面上也有彩繪、剪黏、泥塑等傳統技藝美學，值得研究。

文化局指出，雖然楊氏古厝有文資價值，但土地權已被某建設公司買走，文資審議委員會除先敘明有此狀況外，也公告為暫定古蹟。

文化局表示，依文資法第20條，進入審議程序者為暫定古蹟，審議期間以6個月為限，必要時得延長一次，因此，此案公告為暫定古蹟期間從111年12月7日到112年6月4日。

至於私有古蹟是否可以買賣，文化局表示，私有古蹟是可以進行買賣，但需事先通知主管機關，而古蹟身分不會因所有權轉移改變，購買者仍需依文資法維護古蹟建築。

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