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中壢警寒冬送暖結合防詐、防竊宣導 提前感受年味
桃市府中壢警分局配合加強重要節日安全維護工作，展開重要節日安全維護及「防詐騙及防竊、防搶」宣導活動，特地與仁海宮結合「中華大同行善會111年度關懷弱勢寒冬送暖捐米活動」共同宣導，別出心裁的宣導方式及精美禮品，讓民眾發揮愛心同時，在農曆春節將至之際，也能提前感受年節溫馨氛圍。
中壢警分局表示，民眾只要配合掃描分局官網及臉書粉絲團QR Code按讚方式上傳相片，即有「刑警財神爺」贈送創意紅包袋，現場還有超級吸晴的男、女警察大頭娃娃跳舞、發放防詐騙、防竊、防搶宣導文宣等吸引民眾取閱。中壢警分局長蕭欽杰也在現場針對本次宣導主題有獎徵答活動，民眾回答十分踴躍，獲得精美禮品的得獎者開心合影。
警方說，在結合年節氣氛及警方守護民眾安全的發想下，設計了本次的宣導活動，分局交通組及督察組也針對交通安全、廉政反貪做宣導。中壢警分局呼籲，春節連假期間在家要小心各種詐騙手段，有接到可疑來電務必撥打165求證，或直接到鄰近派出所請求協助，希望民眾都過一個順遂、如意的春節假期。
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