賴副總統關心竹市在地農業 現場未見「智慧連線」
新竹市香山區九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」發展有成，業者許志豪榮獲全國模範漁民，副總統賴清德今天下午到竹魚水產訪視；不過，今天恰巧新竹市長高虹安開記者會針對新竹棒球場揪弊，賴清德全程未受訪，也不見前市長林智堅、副市長沈慧虹身影，稍後晚間6點半，賴將在竹市舉行「向黨員報告」政見發表會。
賴清德今到「竹魚水產」觀摩業者許志豪示範烹調烏魚子，並詳細解說烏魚子生產過程。賴清德說，今年總體經濟不錯，歲收有增加，超過原來設定的經濟目標，蔡英文總統已宣布，中央可動用的是3800百億元、地方是700億元。明年若景氣不好，3800百億元當中，有1000億元要規畫來因應，幫忙受影響的產業。政府就是要讓台灣的經濟更加有韌性，不會因景氣不佳受到影響，也會幫助農漁產業的基礎建設。
許志豪說，他返鄉承襲家業10年，承接父親許順隆「友善養殖、不用藥」的風格，耐心培育烏魚3年後，配合每年冬季九降風來臨，再進行風乾熟成；也運用魚蝦共生的生態養殖法、推動食魚教育入校園，實踐「從產地到餐桌」。
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