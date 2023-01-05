童年遠足要借把米才能成行 陳松生贈白米濟貧43年不輟

「吃人一口、還人一斗」苗栗縣88歲高齡的竹南鎮民陳松生幼年家境清寒，事業有成後謹記母訓，每年都捐贈白米濟貧，43年來持續不輟，今天再度捐贈萬斤白米，委託國民黨苗栗縣黨部轉贈各鄉鎮清寒弱勢家庭、獨居老人約200戶，苗栗縣民眾服務社也配合募資辦理送暖，愛心在寒冬中發光發熱。

陳松生過去經營貨運行，因年事已高，近年都由兒子陳漢璋代表捐贈。陳漢璋表示，原本捐贈白米活動都在每年11月前後，但去年因逢選舉，避免困擾，所以捐贈日期延到選後辦理，他的父親除了膝關節不適，身體還硬朗。

陳漢璋說，父親幼年時家貧，連白米都沒得吃，學校要遠足，還得回外婆家找舅舅借米才能成行，對米有一份特殊感情，覺得歲末寒冬，貧窮人家有米就可填飽肚子，米是最基本的需求，祖母在世時也一再對父親耳提面命「食人一斤、還人四兩」、「吃人一口、還人一斗」，期勉後輩要懂得知恩圖報、回饋社會。

他說，父親多年前看到野柳漁夫林添禎捨身救人事件的報導後，第一次行善捐助300元，之後也常對急難者伸出援手，1980年開始都遵照祖母囑咐，將每年為她暖壽費用移作寒冬送暖，祖母過世後，父親秉持「人溺己溺、人飢己飢」信念，持續遵循母訓，以感恩的心回報社會 ，並堅持有生之年要持續贈米之舉。