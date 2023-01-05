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桃園八德霄裡分渠疑遭汙染 環保局稽查找出元凶

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市八德區福德橋下的霄裡分渠，昨日傍晚接獲通報，環保局追查後當場開罰。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市八德區福德橋下的霄裡分渠，昨日傍晚接獲通報，環保局追查後當場開罰。圖／桃園市政府環保局提供

桃園市政府環保局昨日傍晚接獲民眾通報，八德區的福德橋下，河面有大量泡沫情形，循線追查發現慶紅實業股份有限公司廢水處理程序與許可證不符還逕行運作，當場以違反水污染防治法開罰，最高可處600萬元罰鍰。

環保局表示，接獲通報後，立即派遣2組稽查人員前往，發現位於八德區長興路677巷福德橋下的霄裡分渠，有泡沫漂浮的情形，沿水路向上游逐一清查沿線可疑排放源，最終發現慶鴻公司工廠放流口有泡沫產生，立即採水樣送驗。

環保局指出，若檢驗超過排放標準，將依違反水污染防治第7條規定告發，最高可處2000萬元罰鍰。另在稽查時也發現，工廠的廢水處理程序與許可證登載不符，已違反水污染防治第14條第1項規定，當黨依法告發，最高可處600萬元罰鍰。

環保局呼籲，不肖業者切勿心存僥倖，民眾一旦發現有污染情形，可立即撥打公害報案專線0800-066666或03-3354943通報，稽查員將立刻前往稽查，遏止污染情形繼續發生。

桃園 環保

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