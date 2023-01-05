首件民間捐贈台元站啟用 竹縣YouBike騎乘補助延至6月30日

新竹縣YouBike2.0去年6月上路，率先在竹北市50處設置YouBike2.0站點共400輛車，衝上全台第2高使用率；縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，由文生開發公司率先在台元科技園區捐贈兩處站點，上月底營運；縣府元旦起延續加碼騎乘補助到6月30日，新豐、湖口、竹東等鄉鎮YouBike2.0站點正積極籌設中，預計最快今年中旬啟用。

縣府交旅處表示，新竹縣YouBike獲得民眾熱烈迴響，使用率緊追推動已10幾年的台北市，成為全台2高；今年元旦起延續加碼騎乘補助到6月30日，原會員收費4小時內每30分鐘10元，前30分鐘由縣府補貼5元，民眾只需負擔5元。為保障民眾權益，縣府也免費提供「公共自行車意外險」，只要在YouBike 2.0APP或官方網站填妥實名資料，相關費用將由縣府負擔。

交旅處指出，交旅處自上個月起陸續在新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮等鄉鎮的大眾運輸場站、市場、國小、國中、高中及住宅區等處會勘，評估YouBike設點可行性，預計最快可在今年中旬完成建置及啟用，屆時新竹縣將擁有100處站點及750輛車，也為打造低碳永續家園往前邁進。

文生開發公司率先響應民間企業捐贈YouBike方案，在台元科技園區捐贈兩處站點，共計40個停車柱及40輛自行車，上月底正式營運；縣府歡迎大型建案、產業園區等企業跟進捐贈，新的一年YouBike將前進新豐鄉、湖口鄉和竹東鎮，希望更多企業和政府攜手，一起構築新竹縣的綠色運輸。