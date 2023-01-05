快訊

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首件民間捐贈台元站啟用 竹縣YouBike騎乘補助延至6月30日

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣YouBike2.0去年6月上路，率先在竹北市50處設置YouBike2.0站點共400輛車，衝上全台第2高使用率。圖／縣府提供
新竹縣YouBike2.0去年6月上路，率先在竹北市50處設置YouBike2.0站點共400輛車，衝上全台第2高使用率。圖／縣府提供

新竹YouBike2.0去年6月上路，率先在竹北市50處設置YouBike2.0站點共400輛車，衝上全台第2高使用率；縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，由文生開發公司率先在台元科技園區捐贈兩處站點，上月底營運；縣府元旦起延續加碼騎乘補助到6月30日，新豐、湖口、竹東等鄉鎮YouBike2.0站點正積極籌設中，預計最快今年中旬啟用。

縣府交旅處表示，新竹縣YouBike獲得民眾熱烈迴響，使用率緊追推動已10幾年的台北市，成為全台2高；今年元旦起延續加碼騎乘補助到6月30日，原會員收費4小時內每30分鐘10元，前30分鐘由縣府補貼5元，民眾只需負擔5元。為保障民眾權益，縣府也免費提供「公共自行車意外險」，只要在YouBike 2.0APP或官方網站填妥實名資料，相關費用將由縣府負擔。

交旅處指出，交旅處自上個月起陸續在新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮等鄉鎮的大眾運輸場站、市場、國小、國中、高中及住宅區等處會勘，評估YouBike設點可行性，預計最快可在今年中旬完成建置及啟用，屆時新竹縣將擁有100處站點及750輛車，也為打造低碳永續家園往前邁進。

文生開發公司率先響應民間企業捐贈YouBike方案，在台元科技園區捐贈兩處站點，共計40個停車柱及40輛自行車，上月底正式營運；縣府歡迎大型建案、產業園區等企業跟進捐贈，新的一年YouBike將前進新豐鄉、湖口鄉和竹東鎮，希望更多企業和政府攜手，一起構築新竹縣的綠色運輸。

新竹縣府自今年元旦起延續加碼騎乘補助到6月30日，前30分鐘由縣府補貼5元，民眾只需負擔5元。記者王淑君／攝影
新竹縣府自今年元旦起延續加碼騎乘補助到6月30日，前30分鐘由縣府補貼5元，民眾只需負擔5元。記者王淑君／攝影
新竹縣正積極籌設新豐、湖口、竹東等鄉鎮YouBike2.0站點，預計最快今年中旬啟用。記者王淑君／攝影
新竹縣正積極籌設新豐、湖口、竹東等鄉鎮YouBike2.0站點，預計最快今年中旬啟用。記者王淑君／攝影
竹縣首件民間捐贈YouBike站點，位於台元科技園區旁，已正式啟用。圖／縣府提供
竹縣首件民間捐贈YouBike站點，位於台元科技園區旁，已正式啟用。圖／縣府提供

YouBike 新竹 自行車

延伸閱讀

新竹縣抱回國中小客家藝文競賽3銅牌 盼客語學習生活化

退場狀況多…新北民眾騎YouBike 1.0赴北市「還不了車」 北市出招緩解

竹縣特色公園再+3 本周日辦「勇闖魔豆密林」開箱派對

安坑山區設YouBike遭指危險 新北：立牌提醒安全

相關新聞

桃園八德霄裡分渠疑遭汙染 環保局稽查找出元凶

桃園市政府環保局昨日傍晚接獲民眾通報，八德區的福德橋下，河面有大量泡沫情形，循線追查發現慶紅實業股份有限公司廢水處理程序...

首件民間捐贈台元站啟用 竹縣YouBike騎乘補助延至6月30日

新竹縣YouBike2.0去年6月上路，率先在竹北市50處設置YouBike2.0站點共400輛車，衝上全台第2高使用率...

議會國民黨總召梁為超上任 張善政：未來府會互動佳

桃園市議會國民黨團今日舉行總召交接，議員梁為超擔任新任總召，桃園市長張善政出席時表示，梁為超對於市府的政見有許多想法，市...

桃園捷運跨高鐵工程歷時5小時完成 潛盾也穿過中山高

桃園捷運綠線GC01標高架段工程團隊今天凌晨利用高鐵收班、斷電，在蘆竹區吊裝鋼U型梁高架軌道跨越高鐵上空，同時完成穿鎖等...

竹市義消總隊第9任總隊長佈達 副議長余邦彥擔任

新竹市消防局今舉行義消總隊第9任總隊長佈達儀式，由市長高虹安主持，宣布長期參與義消工作的市議會副議長余邦彥擔任第9任總隊...

桃園福德橋河面冒泡沫 環保局逮排放工廠開罰

桃園市八德區福德橋下河面昨天出現大量泡沫。桃園市環保局今天說，慶紅實業公司廢水處理程序與許可證不符，以違反水污染防治法開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。