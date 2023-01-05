議會國民黨總召梁為超上任 張善政：未來府會互動佳

桃園市議會國民黨團今日舉行總召交接，議員梁為超擔任新任總召，桃園市長張善政出席時表示，梁為超對於市府的政見有許多想法，市府和議會一定會密切配合，加上議長邱奕勝調和各黨的經驗，未來府會的互動會非常好。

張善政說，梁為超非常年輕，對於政見也有很多的想法，期待會延續上任總召徐其萬的協調能力。現在市府和議會都是國民黨主導，希望梁為超能帶領黨團和市府團隊密切的搭配，並聯合無黨籍議員，充分的發揮國民黨戰力。

張善政表示，議長邱奕勝對於調和民進黨及無黨籍的議員，經驗非常豐富。未來四年不分藍綠，絕對可以把桃園市政，帶領到新的境界。

與會的議長邱奕勝表示，梁為超回任總召工作，無論是黨務和議事運作都駕輕就熟。市府和議會都回歸國民黨，也代表市民期待非常高。未來在梁為超的帶領下，國民黨團會全力支持市府提出的政見。

市議員梁啟超表示，等了8年，國民黨終於拿回執政權，市民對市長還有許多的期許。他相信，未來4年市長一定能和所有的局長，共同建設大桃園。明年還有總統立委的大選，未來如果能完全執政，相信對台灣的社會會有正面的助益。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，張善政是具有前瞻性的市長，期待2024年再度奪回中央的執政權，中央和地方能夠完全執政。