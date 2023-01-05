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88歲陳松生遵母訓回饋社會 捐米獻愛43年

中央社／ 苗栗縣5日電

苗栗縣竹南鎮民陳松生遵循母訓「吃人1口，還人1斗」，年捐萬斤米濟貧回饋社會，儘管已高齡88歲仍行善不輟，今年捐米獻愛邁入第43年，今天在國民黨苗栗縣黨部舉行捐贈儀式。

88歲陳松生每年捐獻1萬斤白米，透過國民黨苗栗縣黨部轉送鄉鎮市民眾服務社濟助縣內清寒戶或孤獨長者，迄今邁入第43年，上午由陳松生的兒子陳漢璋代表捐贈，國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、縣長鍾東錦對於陳家善行表達肯定與感謝。

陳漢璋表示，父親自幼家境貧困，有時須向親友借米來吃，每次遠足得先到舅公家拿1把米才不致餓肚子，長大後就想若能讓每個人最起碼三餐吃得飽，就多個希望有機會可以翻身。

陳漢璋指出，自民國69年起，父親遵循祖母囑咐「吃人一口，還人一斗」「有能力要多回饋社會、幫助他人」，因此每年將祝壽經費作為寒冬送暖之用，94年祖母過世後，仍在忌日農曆12月初八前後，維持每年捐米獻愛心善舉。

陳漢璋說，父親這麼一個小念想，堅持擇善固執、從一而終，「他可以自己一輩子未吃過點心，沒出過國，寧可把錢留下來給更多更需要的人」。

出席見證這項活動的鍾東錦因參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍，去年7月「被卸任」縣黨部主委，睽違半年後，今天首次重返縣黨部。他在致詞時表示，本想挑個黃道吉日回黨部看看，「今天剛好很巧，新任主委邱一峰剛上任，時間很洽當、也很溫暖」，藉著捐米活動回來沾光參與，感到很榮幸。

國民黨 鍾東錦

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