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頭份永貞宮春節系列活動7日登場 元宵擲筊搏機車好禮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
重頭戲擲筊活動將在元宵節當天登場，擲出最多聖杯的民眾，前三名將各得1輛機車，同時還有iPhone手機等好禮。圖／永貞宮管委會提供
重頭戲擲筊活動將在元宵節當天登場，擲出最多聖杯的民眾，前三名將各得1輛機車，同時還有iPhone手機等好禮。圖／永貞宮管委會提供

苗栗縣頭份市香火鼎盛的永貞宮，廟方今天公告春節至元宵系列活動，宣布從1月7日（111年農曆12月16日）至2月6日舉辦書法家現場揮毫免費送春聯、大年初一贈送金幣福袋、慶元宵當天文昌開中門、發放自強家庭獎助金以及擲聖杯比賽等。

廟方表示，7日首先登場的是點燈還福法會，感謝過去一年神明的庇護，保佑大家平安順利；8日將在永貞宮正殿舉辦書法家現場揮毫寫春聯，免費贈給民眾帶回家迎接新春好喜氣。

22日大年初一，永貞宮將要發送媽祖婆平安金幣福袋給民眾，讓民眾開春第一天就可博得好兆頭，在新的一年中可以大吉大利、闔家平安賺大錢。

2月5日元宵節當天，則安排文昌開中門活動並發放國中小學自強家庭獎助學金，同時重頭戲擲筊大賽活動也登場，擲出最多聖杯的民眾，前三名將各得1輛機車，同時還有iPhone手機等好禮。

永貞宮春節系列活動，7日首先登場的是點燈還福法會，感謝過去一年神明的庇護，保佑大家平安順利。圖／永貞宮管委會提供
永貞宮春節系列活動，7日首先登場的是點燈還福法會，感謝過去一年神明的庇護，保佑大家平安順利。圖／永貞宮管委會提供

元宵節 福袋 書法家

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