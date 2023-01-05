影／遭開除黨籍…睽違半年 鍾東錦「重返」國民黨苗栗縣黨部

因參選遭到國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦今天上午因參加捐米愛心活動，睽違半年後重返苗栗縣黨部，他與新上任的主委邱一峰原本就熟識，且捐贈活動參與者都是好朋友，他覺得時間點很恰當，也很溫暖。

竹南鎮善士陳松生老先生持續43年捐贈白米濟貧，苗栗縣民眾服務社也配合辦理寒冬送暖活動，

鍾東錦致詞時說，他原本想挑一個黃道吉日再回縣黨部來看一看，但今天很巧有愛心捐贈活動，藉這次活動回來，他覺得沾了光，也很榮幸。

剛到任的邱一峰表示，鍾縣長是他的叔叔輩，過去就很熟識，因竹苗是共同生活圈，常有接觸，他覺得不論什麼情況，一起為台灣人民努力就是最好的。

這次縣長選舉藍營分裂，媒體詢問未來如何推動派系和解，邱一峰強調將先傾聽基層黨員的心聲，最重要的是2024年要團結一致下架民進黨。

鍾東錦原先擔任苗栗縣黨部主委，但去年7月因國民黨縣長提名引爆爭議而離去，媒體詢問他這次重回縣黨部，心情有沒有波瀾，鍾東錦回答「不會，我的適應力還算強」，引起一陣笑聲。

他表示之前主打「逆光而行」，也都習慣了，包括這次選完後被提當選無效之訴官司，但他對自己有信心，認為這個社會還是有正義、公平的，相信法院會還他公道。