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超徵稅收桃園初估分50億 張善政：用來落實政見

中央社／ 桃園5日電
稅收超徵4500億元，桃園市政府初估能分配50億，讓市長張善政兌現政見更順利。聯合報系資料照／記者陳右豪攝影
稅收超徵4500億元，桃園市政府初估能分配50億，讓市長張善政兌現政見更順利。聯合報系資料照／記者陳右豪攝影

中央將分配給各地方政府超徵稅收，桃園初估可分配到新台幣50億元。桃園市長張善政今天表示，中央撥下的稅金對於落實政見大有幫助，會依照施政優先次序，分配在必要政見。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，行政院長蘇貞昌昨天宣布，開春後每人發6000元現金。桃園市政府財政局指出，中央將分配給各地方政府的超徵稅收，依據普通統籌分配款公式計算，桃園初估可分配到50億元，正式金額會在18日確定。

張善政上午前往桃園市議會，出席國民黨團總召交接典禮，以及桃園市議會第3屆第1次臨時會。接受媒體聯訪時表示，中央發現金是順應民意、從善如流的作法，非常的好。

針對中央多徵的稅收，桃園預估可以拿到50億元，張善政表示，他在選舉時的政見，包括營養午餐免費、老人三節禮金等，以至於未來更多更多的政見，像1280月票等，都需要財務的支援。

張善政說，中央撥下來這筆稅金，對於將來落實政見絕對有非常正面的幫助，會重視每一塊錢、用在刀口上，也會依照施政的優先次序，分配在必要的政見上面，並機動性檢討。

國民黨團總召交接典禮，由桃園市議員徐其萬交接給新任總召市議員梁為超。張善政說，市政運作和議會將密切配合，國民黨團是議會支持上非常重要的力量，桃園市議會議長邱奕勝經驗豐富，能調和無黨籍跟民進黨議員，相信將來議會跟市府搭配能互動良好。

桃園市長 張善政 議員

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