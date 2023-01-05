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桃園福德橋河面冒泡沫 環保局逮排放工廠開罰

中央社／ 記者葉臻桃園5日電
桃園市八德區福德橋下河面4日出現大量泡沫，環保局稽查人員清查沿線可疑排放源，發現慶紅實業股份有限公司工廠放流口有泡沫產生，依違反水污染防治法開罰。中央社／桃園市環保局提供
桃園市八德區福德橋下河面4日出現大量泡沫，環保局稽查人員清查沿線可疑排放源，發現慶紅實業股份有限公司工廠放流口有泡沫產生，依違反水污染防治法開罰。中央社／桃園市環保局提供

桃園市八德區福德橋下河面昨天出現大量泡沫。桃園市環保局今天說，慶紅實業公司廢水處理程序與許可證不符，以違反水污染防治法開罰，最高可處600萬元罰鍰，若檢驗水質超標，會另外開罰。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，昨天傍晚接獲通報後，立即派遣2組稽查人員前往，確認霄裡分渠福德橋下有泡沫漂浮情形，兵分兩路向上游進行追查，清查沿線可疑排放源。

環保局表示，稽查人員最終發現，慶紅實業股份有限公司工廠放流口有泡沫產生，由於該廠廢水處理程序與許可證登載不符、逕行運作，現場依違反水污染防治第14條第1項規定告發、開罰，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局表示，稽查人員也採集水樣送驗，若超過放流水排放標準，將依違反水污染防治第7條規定告發，最高可處2000萬元罰鍰。

桃園市八德區福德橋下河面4日出現大量泡沫，環保局稽查人員採集水樣送驗。中央社／桃園市環保局提供
桃園市八德區福德橋下河面4日出現大量泡沫，環保局稽查人員採集水樣送驗。中央社／桃園市環保局提供

桃園 水質

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