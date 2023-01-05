全國首座捷運高架橋跨高鐵 桃園團隊半小時內完成吊裝

桃園捷運綠線GC01標高架段工程團隊今天凌晨利用高鐵收班，在蘆竹區南青路、南崁路二段路口，跨越高鐵上空吊裝鋼U型梁，凌晨0點48分高鐵斷電配合吊裝施工，近1點20分完成31公尺長、7公尺寬的鋼U型梁接合吊裝，隨後開始梁栓穿鎖、鎖斷等細部工程，而且必須在凌晨4點半高鐵限制時間內完成。

吊裝鋼U型梁也是全國首座捷運高架橋跨越高鐵軌道的工程，必須事先提報施工計畫、協調溝通，交通部、高鐵公司同意後才能施工。工程必須符合跨越高鐵淨高及桃園機場限高規定，施工團隊克服各項困難，並採用750、700、500噸級3輛先進吊車，完成首座捷運高架橋跨高鐵軌道。

市政府詹榮鋒秘書長在捷工局長劉慶豐陪同下，在現場全程了解鋼U型梁接合吊裝，並聽取第一工務所主任郭瑞乾簡報，同時慰勞辛勤第一線工作人員。

詹榮鋒指出，凌晨能順利完成國內首座捷運高架橋跨高鐵軌道創舉，歸功於捷工局同仁及整個施工團隊，一開始縝密的規畫設計，以及施工前不斷的模擬、協調及優化，不畏夜晚低溫施工終於完成本項創舉，也為桃園捷運綠線的通車向前邁進了一大步。市府將持續要求施工團隊繼續秉持安全堅若磐石，品質第一理念，如質、如期完成高架段先期通車目標。

另外，吊掛現場的施工可能產生局部噪音，詹榮鋒也請鄉親們能夠體諒，他期許施工團隊能在安全、品質兼顧的前提下掌握效率，以最短時間完成工作，降低對民眾生活的影響

捷工局表示，桃園捷運綠線高架段橫跨八德、蘆竹及大園3個行政區，目前已進入上部結構施工高峰期，因高架段路線跨越台灣高鐵軌道需符合台灣高鐵淨高12.7m規定，又受限於桃園國際機場航高限制，特別設計墩柱高度約29米，跨度超過42米的鋼構U型梁，以減少梁身高度方式跨越高鐵軌道。