獨／新竹棒球場辦WBC熱身賽恐破局？高虹安明開記者會

新竹市立棒球場去年底改善完成，美國大聯盟去年12月14日派員場勘，評估是否能作為WBC世界經典賽官辦熱身賽場地，承辦賽事的悍創運動行銷去年底已將評估報告提交給新竹市政府，據了解，新竹球場若要符合大聯盟規格仍有努力空間，不辦的機率很大。市長高虹安將於明天開記者會說明棒球場相關事宜。

高虹安說，新竹市政府和WBC主辦單位悍創就新竹棒球場辦賽事宜一直維持順暢溝通管道，對於是否能趕得及於一月進場整理和舉辦國際賽事，新竹市政府必須釐清場地缺失和各項疑慮，才是負責的表現，明天將會透過記者會對外說明。

美國大聯盟去年底隨即派2023WBC世界經典賽團隊到場現勘場地，當時仍為立委的高虹安也到場參與。美國職棒大聯盟場務專家Murray Cook當時表示，新竹棒球場是「有潛力」的球場，期許新竹球場在接下來能升級成符合大聯盟規格的比賽場地。

世界棒球經典賽熱身賽時間為3月5日與3月6日，熱身賽需要3個場地，除了台中洲際棒球場之外，也將從斗六棒球場、台中國立體大棒球場與新竹棒球場「3選2」作為熱身賽球場，除了台中洲際、斗六已經敲定做為熱身賽場地，第3處球場迄今仍無消息。

悍創運動行銷總監高偉凱說，去年底已將新竹球場評估報告給新竹市政府，報告內容有評估情形與後續若要進場的整理時間，原本希望市府能在去年底回覆，但目前尚未獲得進一步消息，因為進場整理需要時間，若回覆愈晚，舉辦熱身賽機會則愈渺茫。

對此，新竹市政府今晚回應，高虹安、副市長蔡麗清將於明天早上召開記者會，說明新竹棒球場相關事宜，針對是否舉辦WBC世界經典賽官辦熱身賽仍在努力中。

據了解，美國大聯盟場務專家場勘時說稱許新竹球場有潛力，樂觀以待，但實際上只是「客氣」的說法，球場問題還是很多，像排水、土壤等狀況仍未能達到大聯盟所要的標準，市府目前仍在持續以高規格標準調整場地，讓未來辦正式賽事更安全無虞。