大溪最長中庄吊橋春節前啟用 新景點春節旅遊好去處

桃園市大溪區中庄吊橋橋體完工，為趕上農曆春節期間開放市民遊客通行，市府水務局本周及中旬進行兩次驗收，局長劉振宇今天下午表示，中庄吊橋將在確保工程品質安全驗收過關才會啟用，預定春節前1月20日啟用開放。

桃園市府為解決大漢溪武嶺橋至鳶山堰河段跨越大漢溪人行動線，由經濟部水利署補助1.4億元、市府出資6000萬元，共計2億元，興建中庄吊橋，採雙塔懸吊式設計，全長419公尺、寬2.5公尺自行車、人行吊橋，將是大溪跨河最長橋樑，開放通行後，將連接大溪中新里、月眉里兩岸，民眾跨越大漢溪步行約需5分鐘。

市府水務局表示，原預定去年底前啟用通行，為確保該吊橋工程安全驗收，該局將在本周及中旬進行兩次橋樑驗收，希望趕在農曆春節前完成驗收及通行啟用，以利春節期間市民、遊客春節假期就可輕鬆遊憩中庄調整池、中庄運動公園、中庄濕地公園與右岸月眉休閒農業區、山豬湖生態親水園區等戶外景點。

去年底，民眾發現該吊橋鋼索風大時發生摩擦聲噪音，擔心安全疑慮，經該局勘驗強風與主索間風振聲音，無關橋樑安全，將進行優化設施工程，在連接主索塔柱加裝固索器，減少風振，預定本周發包招標，春節之後再安裝固索器，不影響吊橋驗收啟用。