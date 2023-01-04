快訊

雲林斗六國中平交道行人遭火車撞擊 中年女性當場死亡

退役空軍上校涉當共諜探機密 與3現任軍官被收押

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣特色公園再+3 本周日辦「勇闖魔豆密林」開箱派對

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市高鐵兒四、高鐵公七、公兒九公園完工，本周日將在高鐵兒四公園舉辦開箱派對（圖為兒四公園）。圖／縣府提供
新竹縣竹北市高鐵兒四、高鐵公七、公兒九公園完工，本周日將在高鐵兒四公園舉辦開箱派對（圖為兒四公園）。圖／縣府提供

新竹縣推動「3年投入2億元打造22座特色公園」，竹北市高鐵兒四、高鐵公七、公兒九公園，歷經3年設計規畫打造已完工，本周日（8日）上午9時30分將在高鐵兒四公園舉辦開箱派對，活動以「勇闖魔豆密林」為主題，安排雙人魔術表演、欣蕾舞團兒童身體律動課程、好玩的劇團繪本故事劇場等精彩活動，歡迎大小朋友共襄盛舉一起玩。

縣府產業發展處表示，3座最新完工公園各具主題特色，兒四、公七公園以竹北的「豆子埔溪」為主題發想，融入童話故事「傑克與魔豆」為設計概念，孩子在兒四公園玩樂可以到「魔豆密林」，體驗攀爬魔豆造型攀爬網，在自然素材舖面上奔跑，尋找公園中埋藏的金蛋；來到公七公園則可勇闖「魔王城堡」，挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等豐富遊戲體驗。

公兒九公園則配合原有的鳳凰木老樹為發想，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，團隊精心設計滑軌、攀爬架與鞦韆等符合「飛翔」意象設施，同時設置木屑鋪面，將整體視覺景觀融為一體。

縣長楊文科說，縣府團隊推動「3年投入2億元打造22座特色公園」政策，歷經多場次公民參與廣集民意而規畫。去年起，竹北市公24興隆公園、芎林鄉公一方口獅主題公園、公三運動公園、公四水霧自然遊戲場陸續開放，獲得好評及國際大獎，如今將再添3座特色公園，相信能讓鄉親獲得更優質遊憩體驗。

周日開箱活動預計從9點半到12點，地點在竹北市嘉豐五路與六家五路一段交叉口的高鐵兒四公園；更多新竹縣22座特色公園內容，請上「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁查詢。

公七公園以童話故事「傑克與魔豆」為設計概念，打造「魔王城堡」，讓孩子挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等遊戲體驗。圖／縣府提供
公七公園以童話故事「傑克與魔豆」為設計概念，打造「魔王城堡」，讓孩子挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等遊戲體驗。圖／縣府提供
新竹縣特色公園再加3座，本周日將在高鐵兒四公園舉辦「勇闖魔豆密林」開箱派對。圖／縣府提供
新竹縣特色公園再加3座，本周日將在高鐵兒四公園舉辦「勇闖魔豆密林」開箱派對。圖／縣府提供
兒四公園以「魔豆密林」為主題，小朋友可以體驗攀爬魔豆造型攀爬網，尋找被埋藏的金蛋。圖／縣府提供
兒四公園以「魔豆密林」為主題，小朋友可以體驗攀爬魔豆造型攀爬網，尋找被埋藏的金蛋。圖／縣府提供

高鐵 北市

延伸閱讀

高鐵延伸屏東與高屏二快共用路廊 周春米：屏東端先施作

必勝客「1公尺披薩」開賣！加抽「韓國5人來回機票」

莊武能傳恐嚇簡訊 楊哲昌：竹縣警證據充足、站得住腳

離台北沒很遠！他問高鐵為何要設板橋站 網反指「這站」才該廢除

相關新聞

竹縣特色公園再+3 本周日辦「勇闖魔豆密林」開箱派對

新竹縣推動「3年投入2億元打造22座特色公園」，竹北市高鐵兒四、高鐵公七、公兒九公園，歷經3年設計規畫打造已完工，本周日...

余邦彥明接新竹市義消總隊長 高虹安主持布達

國民黨新竹市副議長余邦彥在這次新竹市長選舉未挺藍營提名的候選人林耕仁，轉支持民眾黨高虹安引發棄保風波，據了解，明天余將接...

新屋台66橋下遭傾倒廢棄物 工務段追查不肖業者

桃園新屋台66橋下日前被民眾隨意傾倒廢棄物，議員陳睿生接獲民眾投訴會勘，並邀相關單位盡速清除維護環境，並找到不肖業者；公...

桃捷綠線高架夜間施工 蘆竹部分路段今晚起封閉10小時

桃園捷運綠線GC01標高架段工程，明天凌晨將在蘆竹區南青路及南崁路二段交口，完成跨越高鐵上行線鋼U型梁吊裝作業。市府捷運...

大新竹交通跨域合作起步 高虹安：盤點預算、配合推動

新竹科學園區生活圈加上連年人口移入成長，新竹縣、市交通壅塞問題急需改善，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安去年12月22日在...

國內新冠疫情升溫 桃市府呼籲市民盡快接種疫苗

國內新冠肺炎持續升溫，今天新增3萬3330例本土個案，桃園本土個案數3476例，較昨日新增1077例。面對即將到來的春節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。