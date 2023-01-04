竹縣特色公園再+3 本周日辦「勇闖魔豆密林」開箱派對

新竹縣推動「3年投入2億元打造22座特色公園」，竹北市高鐵兒四、高鐵公七、公兒九公園，歷經3年設計規畫打造已完工，本周日（8日）上午9時30分將在高鐵兒四公園舉辦開箱派對，活動以「勇闖魔豆密林」為主題，安排雙人魔術表演、欣蕾舞團兒童身體律動課程、好玩的劇團繪本故事劇場等精彩活動，歡迎大小朋友共襄盛舉一起玩。

縣府產業發展處表示，3座最新完工公園各具主題特色，兒四、公七公園以竹北的「豆子埔溪」為主題發想，融入童話故事「傑克與魔豆」為設計概念，孩子在兒四公園玩樂可以到「魔豆密林」，體驗攀爬魔豆造型攀爬網，在自然素材舖面上奔跑，尋找公園中埋藏的金蛋；來到公七公園則可勇闖「魔王城堡」，挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等豐富遊戲體驗。

公兒九公園則配合原有的鳳凰木老樹為發想，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，團隊精心設計滑軌、攀爬架與鞦韆等符合「飛翔」意象設施，同時設置木屑鋪面，將整體視覺景觀融為一體。

縣長楊文科說，縣府團隊推動「3年投入2億元打造22座特色公園」政策，歷經多場次公民參與廣集民意而規畫。去年起，竹北市公24興隆公園、芎林鄉公一方口獅主題公園、公三運動公園、公四水霧自然遊戲場陸續開放，獲得好評及國際大獎，如今將再添3座特色公園，相信能讓鄉親獲得更優質遊憩體驗。