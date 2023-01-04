聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣特色公園再+3 本周日辦「勇闖魔豆密林」開箱派對
新竹縣推動「3年投入2億元打造22座特色公園」，竹北市高鐵兒四、高鐵公七、公兒九公園，歷經3年設計規畫打造已完工，本周日（8日）上午9時30分將在高鐵兒四公園舉辦開箱派對，活動以「勇闖魔豆密林」為主題，安排雙人魔術表演、欣蕾舞團兒童身體律動課程、好玩的劇團繪本故事劇場等精彩活動，歡迎大小朋友共襄盛舉一起玩。
縣府產業發展處表示，3座最新完工公園各具主題特色，兒四、公七公園以竹北的「豆子埔溪」為主題發想，融入童話故事「傑克與魔豆」為設計概念，孩子在兒四公園玩樂可以到「魔豆密林」，體驗攀爬魔豆造型攀爬網，在自然素材舖面上奔跑，尋找公園中埋藏的金蛋；來到公七公園則可勇闖「魔王城堡」，挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等豐富遊戲體驗。
公兒九公園則配合原有的鳳凰木老樹為發想，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，團隊精心設計滑軌、攀爬架與鞦韆等符合「飛翔」意象設施，同時設置木屑鋪面，將整體視覺景觀融為一體。
縣長楊文科說，縣府團隊推動「3年投入2億元打造22座特色公園」政策，歷經多場次公民參與廣集民意而規畫。去年起，竹北市公24興隆公園、芎林鄉公一方口獅主題公園、公三運動公園、公四水霧自然遊戲場陸續開放，獲得好評及國際大獎，如今將再添3座特色公園，相信能讓鄉親獲得更優質遊憩體驗。
周日開箱活動預計從9點半到12點，地點在竹北市嘉豐五路與六家五路一段交叉口的高鐵兒四公園；更多新竹縣22座特色公園內容，請上「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言