新屋台66橋下遭傾倒廢棄物 工務段追查不肖業者
桃園新屋台66橋下日前被民眾隨意傾倒廢棄物，議員陳睿生接獲民眾投訴會勘，並邀相關單位盡速清除維護環境，並找到不肖業者；公路總局第一區養護工程處中壢工務段表示，將於農曆年前清除廢棄物，並研擬增設監視器及設置紐澤西護欄避免遭不法人士再次偷倒廢棄物。
陳睿生獲民眾投訴台66線10.2公里橋下遭人丟棄廢棄物，已有一段時間，當地附近未有住家、路燈及監視器等，不過看現場的廢棄物主要為木材、碎石及建築材料等，推測應該是不肖業者。
陳睿生希望相關單位盡速協助處理廢棄物，並揪出亂傾倒兇手，避免環境受到汙染，也希望能加裝監視器，避免相同情況再次發生。
環保局表示，陳情地點路旁有堆置廢棄物，查看廢棄物為廢瓷磚、廢塑膠、廢木板及一般垃圾等，將待後續查明後將依法處分。
中壢工務段指出，將追查亂傾倒於公有地上的偷倒業者，另研議在現場增設監視器。並於農曆年前完成地上廢棄物清除與設置紐澤西護欄避免遭不法人士再次偷倒廢棄物。
環保局表示，偷倒廢棄物涉及行政罰及行政刑罰，依據違反廢棄物清理法規定，如自行棄置，最高可裁罰300萬元罰鍰；有委受託關係，可處1年以上5年以下有期徒刑，最高可裁罰1500萬元罰金，偷倒者也要負起清除的責任。
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