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桃捷綠線高架夜間施工 蘆竹部分路段今晚起封閉10小時
桃園捷運綠線GC01標高架段工程，明天凌晨將在蘆竹區南青路及南崁路二段交口，完成跨越高鐵上行線鋼U型梁吊裝作業。市府捷運工程局表示，綠線高架段是全國首座捷運高架橋跨越高鐵的軌道，未來綠線通車後，高鐵將從乘客腳下穿梭。配合施工，蘆竹區南崁路二段、南青路、蘆興街部分路段今晚8點至明日清晨6點全線封閉，請用路人改道。
捷工局表示，桃園捷運綠線高架段橫跨八德、蘆竹及大園3個行政區，目前已進入上部結構施工高峰期，因高架段路線跨越高鐵軌道需符合高鐵淨高12.7公尺規定，又受限桃園國際機場航高限制，因此施工團隊特別設計墩柱高度約29米，跨度超過42米的鋼構U型梁，以減少梁身高度。
捷工局表示，施工團隊與交通部鐵道局、高鐵公司多次討論後終獲同意，今夜高鐵收班後，將開始進行鋼構U型梁吊裝作業，預計明天凌晨就可順利完工。
捷工局長劉慶豐表示，配合施工，包括南崁路二段（長興路四段至南工路）、南青路（富國路三段至南崁路二段）、蘆興街（南青路至南工路）今晚8點至明晨6點將全線封閉，請用路人改道行駛富國路三段及南工路，吊掛現場也可能產生局部噪音，請市民體諒，施工團隊將盡早完工。
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