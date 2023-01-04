大新竹交通跨域合作起步 高虹安：盤點預算、配合推動

新竹科學園區生活圈加上連年人口移入成長，新竹縣、市交通壅塞問題急需改善，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安去年12月22日在竹縣府談多項「跨域合作」，交通議題尤受矚目。高虹安今天受訪回應，針對台1線和跨頭前溪替代道路案、經國橋道路改善計畫、輕軌案等，已責成市府團隊盤點預算配合推動；楊文科則肯定高虹安及市府團隊迅速積極。

去年12月22日正式上任就職前夕，高虹安到新竹縣政府拜會縣長楊文科，雙方團隊閉門會談討論交通等縣市跨域平台合作，今天兩人連袂出席新竹台大分院2周年院慶，受訪談及交通議題，已有進一步進度。

楊文科提出新竹縣4項重大交通計畫，需要與竹市府合作推動，包含台1線替代道路（118線至台68線）新闢工程連結到竹市武陵路，核定地方配合款部分竹市應依比例負擔1億3700萬元，與前期估算差額約5878萬元，需請竹市府協助。

再則，新竹縣市跨越頭前溪替代道路工程，從竹北興隆路到竹市水源路段建請竹市府協助；經國橋道路改善計畫，需接續於竹市端增加南北向各一機車道；交通輕軌部分則建請竹市府將新竹輕軌紅線優先路網串聯至高鐵新竹站，藍線經費共同分攤。

高虹安今受訪回應，相關交通議題確實和楊文科縣長在日前縣市合作會議提及，雙方也達成共識由縣市一起合作完成，來紓解長期交通壅塞狀況。

首先針對台1線替代道路部分，高虹安表示，竹市府為配合接續，上任一周來已請財政處、主計處盤點相關預算，也已責成交通處就工程款項進行研擬，希望配合竹縣所提計畫盡速推動。至於跨頭前溪替代道路工程案，涉及區段徵收，已請地政處著手研擬，同步進行當中。

高虹安說，關於竹科上下班的交通，問題確實比想像嚴重許多，未來若加上園區周邊新建案開發，以及社會住宅基地動工，原有道路設計規畫容量及流量，都將無法負荷。她表示上任來已多次找交通處討論，就竹市交通壅塞現況，市府團隊將採短期和中期配套措施；但長期來說，替代道路仍是重要的紓解對策。

針對經國橋道路，高虹安也請交通處研擬是否有相關預算配合改善，希望尖峰時段能夠透過新增機車道設計來改善，相信對民眾通勤與通學都有幫助。

最後談及新竹輕軌，高虹安說，無論是行政院、科管局、新竹縣市政府還是議會，確實都有不同的想法和建議，相關討論都在進行中。輕軌的運行路線，有賴各方儘快討論最終的決議方案。至於竹縣市的經費分攤，她說，還是須依照民國111年1月18日在交通部開會所決議，依地段的所在位置、區域比例等，來進行經費分攤，目前朝此方向進行。