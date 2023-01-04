國內新冠疫情升溫 桃市府呼籲市民盡快接種疫苗

國內新冠肺炎持續升溫，今天新增3萬3330例本土個案，桃園本土個案數3476例，較昨日新增1077例。面對即將到來的春節假期，桃園市政府衛生局局長劉宜廉表示，1月7日於桃園火車站及中壢大時鐘廣場開設莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗隨到隨打接種站，呼籲市民盡快接種。

劉宜廉指出，截至1月3日，以戶籍人口計算，全市接種涵蓋率為89.92%，完成兩劑基礎劑涵蓋率為84.53%，追加劑涵蓋率為72.15%。開放施打的對象不僅桃園市民，外縣市的民眾也可以施打。

劉宜廉說，莫德納嬰幼兒疫苗已經到貨，請家長應盡快在農曆年前安排家中孩童接種疫苗。疫苗接種後一般約2週後開始產生保護性抗體，尤其是65歲以上長者與嬰幼兒等高風險脆弱族群應儘速接種COVID-19疫苗