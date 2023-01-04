住戶投訴中壢一號宅火警動線混亂 服務中心：加強改善

桃園中壢1號社宅去年11月曾發生15樓陽台起火，所幸未有人員受傷，不過有民眾投訴火警當天疏散狀況混亂、警告系統不足，且火警過後仍有助警器的防塵罩沒拆，讓住戶憂心居住安全；議員謝美英接獲民眾陳情，邀社宅服務中心與住戶一起開會討論；桃園市社會住宅服務中心也回應，當時火警對6棟大樓都做廣播，導致混亂相當抱歉，會再對人員做相關訓練。

中壢1號宅共計有957戶，目前已有809戶入住，入住率約8成4，不過有住戶抱怨先前的火警動線混亂，且火警時廣播內容也都聽不清楚，且火警過後，有些住戶家中跟公共區域的助警器防塵套仍未拆，憂心居住安全會打折扣。

也有住戶指出，當初抽籤時確定的房型跟實際入住後的有落差，更出現服務中心隨意拆住戶信件，讓住戶覺得隱私被侵犯，認為服務中心相當不專業。

謝美英獲陳情表示，去年底發生火警後，大家才發現住警器根本未拆套，因此服務處協調消防單位對社宅服務中心人員宣導及安排演練，希望管理單位重視民眾身家安全，不要掉以輕心；近日更發生服務中心拆開住戶信件，住戶忍無可忍，向1999陳情。

桃園市社會住宅服務中心指出，目前已改善助警器未拆套問題，而當時火警僅在一棟大樓，為了安全起見才會6棟都同步廣播，讓住戶感到聽不清楚即相當混亂感到抱歉，將會對相關人員加強訓練。