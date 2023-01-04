苗栗縣112年度原住民保留地禁伐補償 今日起受理申請
112年度苗栗縣原住民保留地禁伐補償已開始受理申請，只要登記在苗栗縣境內且資格符合的族人自即日起可開始提出申請，申請期限至112年4月30日止；縣府表示，申請後經現地勘查審核通過者，於今年度禁伐期間，無毀損砍伐木林情事，每公頃可領取3萬元禁伐補償金。
苗栗縣政府原住民族事務中心呼籲，有意願申請禁伐補償之原住民鄉親，可以向當地鄉（鎮、市）公所提出申請；申請對象為原住民保留地經劃定為禁伐區域，或受造林獎勵二十年期間屆滿。
同時，有關原住民保留地禁伐補償計畫以1年為限，每年均須向當地鄉公所提出申請，並需備齊土地登記簿謄本及地籍圖謄本、國民身分證影本，如非土地所有人，請提出他項權利證明書或承租契約書等資料，相關規定可電洽當地鄉(鎮、市)公所或洽詢縣府原住民族事務中心。
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