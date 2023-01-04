快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

苗栗縣112年度原住民保留地禁伐補償 今日起受理申請

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
原住民保留地申請後經勘查作業確認竹、木覆蓋率七成以上，且無濫墾、濫伐之情事，予以核准補償。記者吳傑沐／攝影
原住民保留地申請後經勘查作業確認竹、木覆蓋率七成以上，且無濫墾、濫伐之情事，予以核准補償。記者吳傑沐／攝影

112年度苗栗縣原住民保留地禁伐補償已開始受理申請，只要登記在苗栗縣境內且資格符合的族人自即日起可開始提出申請，申請期限至112年4月30日止；縣府表示，申請後經現地勘查審核通過者，於今年度禁伐期間，無毀損砍伐木林情事，每公頃可領取3萬元禁伐補償金

苗栗縣政府原住民族事務中心呼籲，有意願申請禁伐補償之原住民鄉親，可以向當地鄉（鎮、市）公所提出申請；申請對象為原住民保留地經劃定為禁伐區域，或受造林獎勵二十年期間屆滿。

同時，有關原住民保留地禁伐補償計畫以1年為限，每年均須向當地鄉公所提出申請，並需備齊土地登記簿謄本及地籍圖謄本、國民身分證影本，如非土地所有人，請提出他項權利證明書或承租契約書等資料，相關規定可電洽當地鄉(鎮、市)公所或洽詢縣府原住民族事務中心。

原住民 苗栗縣 補償金

延伸閱讀

邱一峰接任國民黨苗栗縣部主委 鍾東錦尊重並盡力協助

邱一峰接國民黨苗栗縣黨部主委 鍾東錦：尊重

苗栗縣公辦公營老人安養家園案 衛生局初估1.2億興辦

莊武能涉不正常男女交往 警界人士：女子活躍政商界

相關新聞

住戶投訴中壢一號宅火警動線混亂 服務中心：加強改善

桃園中壢1號社宅去年11月曾發生15樓陽台起火，所幸未有人員受傷，不過有民眾投訴火警當天疏散狀況混亂、警告系統不足，且火...

苗栗縣112年度原住民保留地禁伐補償 今日起受理申請

112年度苗栗縣原住民保留地禁伐補償已開始受理申請，只要登記在苗栗縣境內且資格符合的族人自即日起可開始提出申請，申請期限...

同框新竹台大分院慶 楊文科、高虹安攜手催生醫學中心

新竹台大分院生醫醫院竹北院區今天舉辦2周年院慶活動，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安受邀出席，2人互動友善，不約而同提出打...

邱一峰接國民黨苗栗縣黨部主委 鍾東錦：尊重

國民黨昨天發布桃竹苗黨部主委人事，其中苗栗縣黨部主委由中央委員、前新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰接任。正與國民黨進行黨員資格存...

65歲以上老人生日小確幸！苑裡鎮加碼100元生日禮金

新人新氣象還有小確幸！苗栗縣苑裡鎮長公所針對65歲以上老人500元生日禮金，今年加碼100元，新任素人鎮長劉育育也實現透...

桃園觀旅局長周柏吟今宣誓就職 張善政：倚重行銷專業

桃園市政府日前宣布，新任觀旅局長由雲林縣新聞處前處長、國民黨雲林縣前縣長張榮味女婿周柏吟接任。周柏吟今在市政會議上宣誓就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。