同框新竹台大分院慶 楊文科、高虹安攜手催生醫學中心

新竹台大分院生醫醫院竹北院區今天舉辦2周年院慶活動，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安受邀出席，2人互動友善，不約而同提出打造竹竹苗「醫學中心」願景，縣市首長跨越藍白再度同框，成為場中吸睛焦點。

院長余忠仁在一片祝福聲中切下蛋糕，同時舉辦新春DIY絹印活動為醫院慶生，他也提出未來要持續發展智慧醫療，朝醫學中心等級的醫療服務邁進。

新竹縣長楊文科說，新竹台大分院在2年期間整合3個院區，提供資源共享，引進先進儀器並延攬台北權威名醫開設門診，將醫療資源發揮最大成效；竹竹苗3縣市的29家醫院，至今沒有一家醫學中心，期盼新竹台大醫院成為醫學領頭羊，早日完成二期醫學大樓招標、加快興建高鐵空橋計畫，早日完成「醫學中心」的目標。他補充說明，新竹縣出生率全國第一，達千分之6.42，人口不斷成長，我們更需要好的醫療院所來服務鄉親。

新竹市長高虹安肯定楊文科所提觀點，她同樣提及大新竹地區沒有醫學中心級醫療體系，新竹台大分院整併新竹、竹東、生醫分院後，從病床數到醫療人員員額，已達到接近醫學中心等級數量。她期許未來能引入長照、智慧醫療、婦幼醫學中心等，讓竹竹苗民眾享有真正醫學中心級的醫療服務。「楊縣長跟我都一樣，我們身為（新竹縣、市）地方政府要一起努力協助。」高虹安在致詞中特別點名楊文科，跨越縣市、跨越藍白，為鄉親福祉攜手合作。

竹北市長鄭朝方同樣受邀與會，他致詞表示，生醫醫院進駐竹北，提供急重症、癌症、健檢，投入創新醫材和藥品研發，為大新竹地區提供很大的醫療服務量能。目前竹北市市民公車有3路線行駛到院區，未來公所也將滾動式調整，規畫更多市區公車路線接駁，讓就醫民眾享有更方便的交通服務。

新竹台大分院院長余忠仁說，該院今年邁入組織整併第3年，過去一年致力邁向成為醫學中心及智慧醫療典範的願景，積極與產官學研合作結盟，加速推動智慧醫療發展，結合科技開發虛實整合視訊診療平台、AI自然語音醫療紀錄系統等，同時積極參與國際合作。未來，會持續發展智慧醫療，並以提供醫學中心等級的醫療服務為目標，守護民眾健康。