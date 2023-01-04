65歲以上老人生日小確幸！苑裡鎮加碼100元生日禮金

新人新氣象還有小確幸！苗栗縣苑裡鎮長公所針對65歲以上老人500元生日禮金，今年加碼100元，新任素人鎮長劉育育也實現透明化標案、在地消費政見，即日起公開徵選花店，要送鎮民代表、里長春節及生日蘭花（盆花）。

苑裡鎮65歲以上老人的壽星福利，從前鎮長杜文卿任內親送生日蛋糕開始，之後接任的劉秋東改為發送500元生日禮金，今年公所再加碼100元，發送600元生日禮金。

另外公所也表示，為了響應鎮長劉育育公平、公正、公開施政理念，讓相關業者在資訊透明下公平良性競爭，參與，資源共享。從今天開始，公開徵選在地花店裝置代送鎮民代表、里長春節及生日蘭花（盆花），每盆價位1500元，報名至本月10日為止。