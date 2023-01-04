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邱一峰接國民黨苗栗縣黨部主委 鍾東錦：尊重

中央社／ 苗栗縣4日電
苗栗縣長鍾東錦。圖／本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦。圖／本報資料照片

國民黨昨天發布桃竹苗黨部主委人事，其中苗栗縣黨部主委由中央委員、前新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰接任。正與國民黨進行黨員資格存在訴訟的苗栗縣長鍾東錦今天表示尊重。

邱一峰是前新竹縣長邱鏡淳之子，苗栗縣長鍾東錦今天出席議會臨時會接受媒體聯訪，被問及邱一峰這次接任苗栗縣黨部主委的看法時表示，他和邱一峰也算是認識已久，尤其邱一峰父親、前新竹縣長邱鏡淳也是表現很棒的政壇前輩，對於國民黨指派人事，他表示尊重。

鍾東錦指出，國民黨有自己的考量，只要能讓苗栗縣更好，邱一峰又有長才，可以在苗栗縣把國民黨領導好，也是一件好事。

鍾東錦去年因違紀參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，同時去職國民黨苗栗縣黨部主委，他向法院提出確認黨員資格存在訴訟，目前仍在訴訟中。鍾東錦說，黨籍的問題，法院希望他和國民黨雙方私下和解，可是到目前為止，並沒有很明確的指示，他仍會依法爭取自己應有的權益。

他強調，雖然現在「妾身不明」，但「只要需要我能做的事，我會盡力協助」。

苗栗縣議會今天召開臨時會，鍾東錦分別頒贈牌匾祝賀當選正、副議長的李文斌及張淑芬。他指出，相較於全國其他部分縣市風風雨雨，苗栗縣議會正副議長選舉平和順利，李文斌、張淑芬獲大多數議員認同支持，相信議會議事運作定能順暢，縣府也會全力配合議會指導，共創府會和諧。

國民黨 鍾東錦

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