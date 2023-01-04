桃園觀旅局長周柏吟今宣誓就職 張善政：倚重行銷專業

桃園市政府日前宣布，新任觀旅局長由雲林縣新聞處前處長、國民黨雲林縣前縣長張榮味女婿周柏吟接任。周柏吟今在市政會議上宣誓就職。市長張善政表示，周過去在雲林縣曾與許多行銷團隊合作，期盼他與實務經驗豐富的副局長施照輝合作，讓桃園觀光更上一層樓。

桃市府公布第一波人事時，觀旅局長由前交通部觀光局旅遊服務中心主任施照輝以副局長身分代理，是所有一級局處長唯一代理。市府上周正式宣布由周柏吟接任觀旅局長。

周柏吟現年41歲，2018年曾為張麗善輔選雲林縣長選舉，張當選後出任雲林縣新聞處長。2020年他與國民黨前立委張嘉郡結婚。

張善政今早在市政會議開始前，主持周柏吟宣誓典禮。張善政表示，周柏吟曾就讀北京清華大學國際關係學系，在北京清華中美關係研究中心擔任助理研究員，並曾擔任雲林縣政府新聞處長，未來將借重周的行銷專長。