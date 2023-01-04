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春節垃圾清運時間出爐 桃園這4天停收垃圾

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
今年春節假期長達10天，桃園市環保局今天提醒民眾初一至初四（22日至25日）將停收垃圾4天，初五（26日）才會恢復清運。圖／桃園市環保局提供
今年春節假期長達10天，桃園市環保局今天提醒民眾初一至初四（22日至25日）將停收垃圾4天，初五（26日）才會恢復清運。圖／桃園市環保局提供

今年春節假期長達10天，桃園市環保局今天宣布一年一度的「環境清潔周」14日正式展開，期間2000多名清潔隊員將加班清掃、清理家園，也提醒民眾初一至初四（22日至25日）將停收垃圾4天，初五（26日）才會恢復清運。

環保局長陳世偉表示，今年春節總計10天，環保局已請清潔隊員與環保志工們自14日開始協助民眾清掃家園，即日起也加派人力，協助處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運的需求，18日下午5點前可與在地的清潔中隊登記，並依約定時間搬到指定地點。

環保局表示，20日小年夜雖已經開始放假，但各區清潔中隊當天仍加強清運服務，除夜間依原時段清運外，中午起再加收一趟，21日除夕及26日初五當天亦會加班清運，時間從上午9點起加強清運一趟（夜間停收）。

復興區則於20日小年夜、22日初一、23日初二、25日初四及26日初五等5天停收垃圾。21日除夕、24日初三及27日初六從上午起清運一趟至收完為止（夜間停收）。

環保局表示，市長張善政今早在市政會議拍板，22日初一至25日初四依循往例停收垃圾4天，27日初六起恢復正常清運模式。停收垃圾期間，請民眾不要任意丟棄垃圾，否則最高可罰6000元，也呼籲市民大掃除期間，如果有不用的點香器、卡式爐瓦斯罐等，務必排空瓦斯後交給資源回收車，避免擠壓引發火災。

除夕 加班 春節

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