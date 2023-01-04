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苗栗縣公辦公營老人安養家園案 衛生局初估1.2億興辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦重要政見公辦公營老人安養家園案，要求衛生局積極籌辦。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦重要政見公辦公營老人安養家園案，要求衛生局積極籌辦。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦重要政見公辦公營老人安養家園案，縣府衛生局初步規畫在後龍鎮大庄里興建，預估約1.2億元，將爭取中央補助興建，全案縣務會議列管追蹤相關進度。

競選期間鍾東錦提出籌辦公辦公營老人安養家園政見，指出有鑑於苗栗縣邁入高齡社會，規畫老弱兒少，全方位的安養中心，其中包括「弱勢兒少教養院」、「老人安養院」，採用長照法人機構、公辦公營方式，人員進用就可不受限縣府約聘僱人員，專業專職人員進場。

鍾東錦上任後，隨即指示衛生局積極籌辦，縣務會議並列管追蹤，衛生局指出，因鑑於社會環境有著低薪的問題及少子化，年輕家庭要撫養長者，是非常艱難的事，為減輕年輕人的負擔，可以放心工作，家中失能長輩得以被照顧，規畫建置公立長照機構。

衛生局初步提出規畫案，基地在後龍段大庄小段的縣府土地，用地沒有問題，但土地使用分區特定農業區，特定目的事業用地類別，必須變更興辦事業計畫，辦理使用土地類別變更。

衛生局指出，預估水土保持、新建工程，及軟硬體設施設備等，約需1.2億元，爭取中央前瞻基礎建設計畫長照衛福據點計畫長照創新整合型服務場館，最高補助1億元，第1年開放33床。

衛生局 長照 鍾東錦

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