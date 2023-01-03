桃園國2甲天空斷橋9日通車 前立委：政客充斥晚10多年

桃園市國道2號（國3大溪–機場）往大園延伸的國2甲線是地方上重大交通建設，2011年因為地方抗爭等因素停擺，成了國2上空顯眼的「天空斷橋」，交通部後來調整路線過關，2018年復工，9日（下周一）要辦通車典禮。

前立委陳根德對國2甲通車感觸多，表示18年前還是立法委員的時候，為了長遠解決地方交通問題，就提出大竹交流道、國2甲、國1甲（中山高往蘆竹、桃園、龜山延伸）；另外，10年前甚至連中豐北路的交流道預算也有了，但是政客充斥，不了解也不關心地方建設，政黨執政換顏色以後，這些重大交通建設也被一些無中生有的理由，或容不下別人的好政見從中作梗。

陳根德指出，交通部對國2甲的規畫，在他任職立委的時候，同時在臺15、臺61都有交流道，目的就是解決大型車輛頻繁進大園市區，尖峰時段就算採調撥車道也會嚴重塞車的問題，結果被抗爭扭曲為強徵民地，後來為了調整路線他和國防部協調撤掉新街溪邊的砲台，協調好以後動工又被其他理由擋下來，國2甲被譏諷為「天空斷橋」。

陳根德表示，桃園市近兩年的施政滿意度民調顯示，民眾最關心和最不滿意的為防疫和交通，新市長上任後應該要優先推動這些重大交通建設，國2甲、國1甲和中豐交流道都是解決嚴重交通瓶頸的建設，不要像過去一樣，對交流道建設只是喊喊口號甚至找藉口阻擾，拖了10幾年還沒全部完成。

下周一要通車的國2甲可以從國2出匝道線接臺15線（國際路一段）大園區的出口，約在32.7公里位置，在大園區國際路一段往北過民生路還不到圳頭路，長約1.6公里，可以紓解大貨車往返大園工業區、高速公路的車流，減少在市區塞車的問題。

不會，陳根德說很多，他講的地方上帶頭抗爭的是郭榮宗，我沒點名。

陳根德駁斥當年地方上抗爭，指強徵民地、炒地皮的說法，強調他了解地方發展和長遠需求，立委任內是為了徹底解決大園最嚴重的交通問題，協助當時鄉長張建隆和縣政府一起向中央爭取經費開闢國2甲；還有爭取開設大竹交流道也被抹黑，他在該選區的交流道用地的里選票少兩成，現在證明大竹交流道不但要開設，而且還要再加快推動國1甲，解決路竹區海湖、南崁地區交通問題。另外，國1甲只做半套，往桃園區、龜山區這邊不做到現在仍讓人感到美中不足。