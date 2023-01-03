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試營運一年營進帳60億元 遠百竹北店1月11日正式開幕

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
「竹北市停8停車場BOT案」遠百竹北店，首年營收進帳60億元，是竹縣第一個成功大型促參案例。記者王淑君／攝影
「竹北市停8停車場BOT案」遠百竹北店，首年營收進帳60億元，是竹縣第一個成功大型促參案例。記者王淑君／攝影

遠東百貨竹北店去年元月14日起試營運至今將滿周歲，原訂首年業績目標50億，但去年年營收超標，創下約60億元業績；雖一度受疫情影響拉長試營運時間，但館方已預計1月11日將正式開幕，同時舉辦系列活動歡慶周歲生日。

遠百竹北店試營運一年，預計11日將正式開幕，即日起到1月18日推出周歲系列活動，本周末兩日率先在1樓戶外活動區舉辦「浪漫滿集」市集，現場預計將有超過40個文青小物攤位；14日當天將邀請國內外獲獎無數的新竹縣桃山國小合唱團，用嘹亮歌聲獻上祝福；此外還有生日特集展覽，讓小朋友將心中遠百竹北畫下來，其他還包含抓周活動、公益捐血、新年預購新春福袋等。

縣府產業發展處表示，縣府與遠百竹北新世紀購物中心公司在2015年7月簽約，特許期間50年，總投資金額90億元。合約內容固定權利金1年2000萬元，變動權利金1年至少1071.6萬元，視實際營業收入的財務差額給付。

新竹縣長楊文科表示，「竹北市停8停車場BOT案」遠百竹北店，原訂第一年業績目標50億，粗估去年年營收約60億元，充分展現新竹縣消費力，也成為竹縣第一個成功大型促參案例。

遠百竹北店原訂第一年業績目標50億，粗估去年年營收約60億元，充分展現新竹縣消費力。記者王淑君／攝影
遠百竹北店原訂第一年業績目標50億，粗估去年年營收約60億元，充分展現新竹縣消費力。記者王淑君／攝影
遠東百貨竹北店去年元月14日起試營運至今將滿周歲，預計1月11日將正式開幕。記者王淑君／攝影
遠東百貨竹北店去年元月14日起試營運至今將滿周歲，預計1月11日將正式開幕。記者王淑君／攝影

業績 新竹 楊文科

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