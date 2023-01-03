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楊梅警寒冬送暖290位弱勢民眾受惠 大讚「真正足感心」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅警分局防治組及楊梅派出所，昨和慈善團體楊梅警友辦事處楊梅站、清聖宮善德會共同舉辦「2023人間有愛楊梅區冬令送暖物資及慰問金1000元發放活動」。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局防治組及楊梅派出所，昨和慈善團體楊梅警友辦事處楊梅站、清聖宮善德會共同舉辦「2023人間有愛楊梅區冬令送暖物資及慰問金1000元發放活動」。圖／楊梅警分局提供

桃市府楊梅警分局防治組及楊梅派出所，昨和慈善團體楊梅警友辦事處楊梅站、清聖宮善德會共同舉辦「2023人間有愛楊梅區冬令送暖物資及慰問金1000元發放活動」，希望在寒冬歲末之際帶給獨居老人及中低收入戶暖暖祝福，迎接新的一年到來。

本次活動警方透過地方民意代表知悉，轄內的慈善團體社頭清聖宮善德會經常對社會的底層投入關注。因此，特別籌辦慰問活動，提供轄內290位獨居與中低收入的民眾物資，發揮社會愛心。更有長者感動的說「真正足感心」。

楊梅警分局表示，近期適逢冷氣團來襲，氣溫驟降，除了獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者需要關懷與協助外，也請派出所調查轄區遊民，妥善安置並發給遊民毛毯，落實警政署社區警政再出發方案，同時呼籲，若發現弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，以便即時援手。

獨居老人 遊民 冷氣團

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