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桃園大溪退伍軍人病增 衛生局再赴現場衛教：已掌握 

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局長劉宜廉（左）和議員到住家了解用水情形。圖／桃園市衛生局提供
衛生局長劉宜廉（左）和議員到住家了解用水情形。圖／桃園市衛生局提供

桃園市政府衛生局今天下午表示，去年12月21日至今年1月3日，陸續接獲醫院通報12名退伍軍人病疑似個案，衛生局長劉宜廉和疾管科等防疫人員今天前往大溪區檢查和開說明會，立委趙正宇，議員李柏坊及陳治文也到場關心。衛生局向里民說明處理過程及衛教，並在大溪區衛生所設置電話專線，以利當地民眾諮詢。

衛生局呼籲醫療院所加強TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚史調查）問診及疫情監測通報，後續會再安排衛教說明會加強社區居民衛教及防治觀念；環保局亦也完成社區環境消毒作業。

衛生局表示，通報12名退伍軍人病疑似個案，經檢驗共有11名確診，1名尚在檢驗中，初步調查個案具有地緣關係，衛生局先前已2度偕同疾管署前往調查，並對該區域周圍環境及住家用水進行抽驗，及逐案衛教包括定期清潔水塔與消毒，並持續針對周邊環境水霧設施擴大採檢，追蹤檢驗結果，並關懷個案健康狀況。

衛生局同時呼籲居民注意供水系統，與管線等相關設備的清潔與消毒，若出現發燒、乾咳、呼吸困難以及腹瀉等症狀應儘速至醫院的感染科或胸腔內科就診，並主動告知接觸史，以利醫師及時通報採檢。

衛生局說明，退伍軍人病主要是由「退伍軍人菌」引起，經由吸入受到含有該菌的氣霧或水而致病，不會造成人與人之間相互傳染。退伍軍人菌普遍存在自然界及人造用水設施中，特別喜歡在溫暖且停滯或流速緩慢的水中生長，衛生局指出多數人對退伍軍人菌都有抵抗力，約只有5％的人免疫功能較差，或具有慢性病會因此罹病。一般而言，退伍軍人菌對於身體機能正常的健康人威脅極低，且及早發現感染並給予適當的抗生素治療即可治癒，民眾毋需過度恐慌。

陳治文議員前日也接擭住在內柵路一段民眾來電，表示先生應該也是該症狀的問題，現在仍住院中。由於出現的症狀與網路介紹退伍軍人症的症狀相同、且有地緣關係，向陳治文議員陳情，希望衛生單位也能夠到居家採檢水體，並要求院方能徹底檢查她先生是否也感染退伍軍人症？衞生局已經協調醫院採檢，結果約需2至3天才知道。陳治文呼籲衞生與疫管單位對於可疑水體的檢驗速度能更加快，另對於疑似該症狀的病患，如果轉到其他縣市就醫，要能充分掌握，早日釐清禍源、維護大眾健康。

市議員陳治文（右起）、立委趙正宇、衛生局長劉宜廉、李柏坊議員到大溪宣導退伍軍人衛教。圖／桃園市衛生局提供
市議員陳治文（右起）、立委趙正宇、衛生局長劉宜廉、李柏坊議員到大溪宣導退伍軍人衛教。圖／桃園市衛生局提供
衛生局到大溪持續追查退伍軍人病和衛教宣導，民眾踴躍出席。圖／桃園市衛生局提供
衛生局到大溪持續追查退伍軍人病和衛教宣導，民眾踴躍出席。圖／桃園市衛生局提供

衛生局 退伍軍人 議員

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