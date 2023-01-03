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獨／張善政兌現選前政見灑紅包 1月16日記得刷簿子領春節禮金
桃園市長張善政兌現選前政見，老年市民三節禮金及重陽敬老禮金，確定從2000元調高為2500元，且三節禮金不排富，今年預計約有36萬人符合請領資格，每人每年將可領到1萬元禮金。市府社會局今天表示，預計16日就會將春節禮金撥款入帳給長者。
張善政日前宣布，三節禮金及重陽敬老禮金從2000元恢復為2500元，同時刪掉排富條款，讓申報綜合所得稅率20％以上的長輩也可以拿到禮金。社會局初估，新制上路三節禮金及重陽敬老金預算約為36.2億元，預估市府將多負擔約10億元的支出。
桃園市審計處過去曾預警，提高非法定社會福利將增加財政負擔，甚至影響行政院補助款。審計處今受訪時表示，刪除排富條款，預算勢必增加；桃園目前還有許多重大建設正在進行，對於市府今年度的財政調度，審計處明年會整體分析。
社會局老人福利科長施威良表示，市府全力支持市長政見，今年財源會以公務預算加上墊付款支應，不會造成財源短絀，春節禮金預計16日就會發放，若將來行政院補助款減少，財政局會視政策規尋找財源。
吳姓市民表示，很高興今年禮金金額提高，但未來不需再加碼，以免排擠地方建設預算。邱姓市民則不認同禮金加碼，認為應增加老人假牙補助或補助其他長照措施，才能讓老人得到實質照顧。
平鎮區義民里長吳尚融表示，部分長者住處離區公所較遠，加上行動不便，導致辦理困難，建議區公所應透過里幹事或里長主動聯繫，協助更多長者領取禮金。
施威良表示，市民領取三節禮金不會有所得稅問題，長者只要以前領過三節禮金者，春節禮金就會直接入帳，少部分長輩過去未申辦，區公所都會寄通知單通知，若不克前往，也可委託他人攜帶辦身分證、印章代辦。
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