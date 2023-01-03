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迎接兔年 新竹市護城河、東門城小兔燈飾點亮夜景

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「米洗兔」由新竹市在地藝術團隊廖栢賢，在草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，從望遠鏡裡看到星星並許下美好心願。圖／市府提供
「米洗兔」由新竹市在地藝術團隊廖栢賢，在草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，從望遠鏡裡看到星星並許下美好心願。圖／市府提供

為迎接農曆新年兔年到來，新竹市政府今年以「萬兔順利」為主題，在東門城、護城河畔，打造6件充滿童趣、奇幻的藝術作品，讓人彷彿掉進愛麗絲夢遊仙境王國裡的奇幻場景裡，市府邀請民眾從1月6日至2月5日跟著小兔們行列一起來新竹護城河探險。

市長高虹安說，今年迎來兔年，以6件「萬兔順利」為主題，由國際參展經驗豐富的藝術家陳奕彰與3D地景藝術家陳彥旭共同在東門城，打造奇幻的「萬兔順利Jump！」主燈，將具有歷史文化的古城，轉化成充滿奇幻的場域，邀民眾跟著小兔一起探險。

護城河沿岸則由藝術家廖柏賢、清華大學藝術團隊TWO MUNCH、劉家豪、陳昱榮及策展團隊都市藝術工作室與東門國小學童共同打造，包含「萬兔一起丸」、「From Here 兔 There」、「米洗兔」、「層聚光合」及「River of 2」等作品，期盼為新竹市迎來萬兔順利、萬事順利的2023年，揮別2022跳進2023，迎接平安富饒的一年。

市府城市行銷處指出，護城河沿岸作品有5件，「萬兔一起丸」由策展團隊都市藝術工作室與東門國小學童共同打造，希望能與孩子們共創美好童年，讓漂浮在河面上的小燈籠，透過剪紙兔子的裝飾增添光彩，讓兔子們玩（丸）在一起。

「From Here 兔 There」由藝術團隊Two Munch探索護城河的景色，以兔子輕盈又優雅地跳動，設計出躍身與落下的藝術作品，穿越了河道，帶領人們迎向嶄新的一年。

「米洗兔」由新竹在地的廖栢賢藝術團隊呼應主題，創造出可愛的角色，在大草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，並具有萬花筒效果的互動裝置，只要從望遠鏡裡看到越多兔子星星，就能許下更多的美好心願。

「River of 2」是藝術家劉佳豪緊扣「生態」為題，以纍纍的卵石為意象，加上兔耳朵，打造一隻隻圓滾滾、發亮的兔子，抖下覆蓋長年的青苔，跳出河面，帶著躍動的興奮，跳往夢想的地方。

最後，新竹東門城、護城河一帶，由藝術家陳昱榮打造「層聚光合」作品，透過大量光影線條的疊合，如同日常生活中那閃瞬即逝的吉光片羽，形塑出彼此交疊的視覺暫留畫面，向這塊孕育生命、生生不息的場域致敬。

城市行銷處說明，「2023新竹過好年」展期自1月6日至元宵節2月5日，東門城、護城河沿途都是市府打造「步行城市」成果，除了6件獨具巧思的藝術作品，護城河沿岸也打造節慶燈飾光環境，配合著環境以燈飾點綴，歡迎民眾來訪護城河感受幸福光廊。

城市行銷處指出，「2023新竹過好年」活動將於6日正式開跑，建議外地來的遊客自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場，展覽時間為傍晚5點半至晚上10點。2月5日元宵節也將於北大公園辦理元宵晚會，精彩活動內容陸續公布，敬請期待。

「From Here 兔 There」展品由藝術團隊Two Munch設計兔子穿越河道輕盈跳躍的場景，帶領人們迎向嶄新的一年。圖／市府提供
「From Here 兔 There」展品由藝術團隊Two Munch設計兔子穿越河道輕盈跳躍的場景，帶領人們迎向嶄新的一年。圖／市府提供
「From Here 兔 There」展品由藝術團隊Two Munch設計兔子穿越河道輕盈跳躍的場景，帶領人們迎向嶄新的一年。圖／市府提供
「From Here 兔 There」展品由藝術團隊Two Munch設計兔子穿越河道輕盈跳躍的場景，帶領人們迎向嶄新的一年。圖／市府提供
「米洗兔」由新竹市在地藝術團隊廖栢賢，在草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，從望遠鏡裡看到星星並許下美好心願。圖／市府提供
「米洗兔」由新竹市在地藝術團隊廖栢賢，在草坪上擺放可愛的胡蘿蔔望遠鏡，從望遠鏡裡看到星星並許下美好心願。圖／市府提供

新竹 藝術家 高虹安

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