桃園有線電視收視費用不調漲 經濟弱勢族群有優惠方案
桃園市政府新聞處今天表示，有線廣播電視系統費率委員會（以下簡稱費率委員會）決議112年度有線電視收視費用，基本頻道組維持每月每戶510元，考量物價上漲與通貨膨脹帶來的影響，持續提供年繳以上收視戶折扣120元優惠；也持續提供經濟弱勢族群上網優惠，低收入戶免裝機費與基本頻道免收視費，中低收入戶享有收視費半價優惠。
有關多元頻道分組方案，200元的A組方案與510元的基本頻道組之外，持續以249至399元的中間包方案，以及以基本頻道組搭配其他頻道套餐、上網方案或錄影設備的視聽服務，透過更多元、彈性的消費選擇，滿足民眾的閱聽需求。
有關機上盒裝機、復機與移機費用，維持與去年相同的收費標準，主機裝機費1000元，單一分機裝機費100元（與主機同時安裝），或300元（於主機裝機後設置者），訂戶暫停收視超過3個月之復機費200元，室內移機費500元、室外移機費800元。
新聞處表示，為持續精進業者服務品質，依據市府委託民調單位進行的滿意度調查結果，111年整體滿意度為81.5%，各業者滿意度也高於80%，達成附帶決議中要求滿意度須達75%的標準，費率委員會並要求業者自行辦理滿意度調查，進一步瞭解收視戶滿意與不滿意的原因；同時，關注有線電視產業進行企業合作或併購時對員工及收視戶的影響，呼籲業者在面臨經營權主體異動時，應優先重視員工與收視戶權益。
新聞處長羅楚東表示，在數位匯流時代中，OTT串流影音的盛行與行動通訊的普及，有線電視收視戶數下降已成為全國議題，新聞處基於地方政府角色，一方面督導業者透過4K機上盒推廣，提供寬頻服務建置與加值服務，從傳統的有線電視系統經營者轉型為視聽服務提供者，也重視業者身為地方媒體的角色，敦促業者致力於地方新聞產製，提供市民不同於主流媒體的在地觀點，以及充實公用頻道內容，積極向社會大眾推廣申請公用頻道，以維護民眾媒體近用權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言