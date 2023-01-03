桃園有線電視收視費用不調漲 經濟弱勢族群有優惠方案

桃園市政府新聞處今天表示，有線廣播電視系統費率委員會（以下簡稱費率委員會）決議112年度有線電視收視費用，基本頻道組維持每月每戶510元，考量物價上漲與通貨膨脹帶來的影響，持續提供年繳以上收視戶折扣120元優惠；也持續提供經濟弱勢族群上網優惠，低收入戶免裝機費與基本頻道免收視費，中低收入戶享有收視費半價優惠。

有關多元頻道分組方案，200元的A組方案與510元的基本頻道組之外，持續以249至399元的中間包方案，以及以基本頻道組搭配其他頻道套餐、上網方案或錄影設備的視聽服務，透過更多元、彈性的消費選擇，滿足民眾的閱聽需求。

有關機上盒裝機、復機與移機費用，維持與去年相同的收費標準，主機裝機費1000元，單一分機裝機費100元（與主機同時安裝），或300元（於主機裝機後設置者），訂戶暫停收視超過3個月之復機費200元，室內移機費500元、室外移機費800元。

新聞處表示，為持續精進業者服務品質，依據市府委託民調單位進行的滿意度調查結果，111年整體滿意度為81.5%，各業者滿意度也高於80%，達成附帶決議中要求滿意度須達75%的標準，費率委員會並要求業者自行辦理滿意度調查，進一步瞭解收視戶滿意與不滿意的原因；同時，關注有線電視產業進行企業合作或併購時對員工及收視戶的影響，呼籲業者在面臨經營權主體異動時，應優先重視員工與收視戶權益。