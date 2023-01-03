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新竹瓦斯總經理就任 邱世昌：安全供氣、汰換老舊管線

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌今天走馬上任，並提安全供氣、汰換老舊管線等3項展望。記者王淑君／攝影
新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌今天走馬上任，並提安全供氣、汰換老舊管線等3項展望。記者王淑君／攝影

新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌今天正式就職，新竹縣長楊文科親自頒發聘書及印信交接。楊文科在就職典中表示，新竹瓦斯公司服務涵蓋新竹縣、市，其中新竹市很多管線老舊，少部分仍使用塑膠或鑄鐵管材，安全堪虞，過去3年提出汰舊管線的年度計畫，竹市府以市容、交通為由，核准件數少，他已向新竹市長高虹安反應，希望全力協助汰換管線，保障使用安全。

邱世昌學經歷豐富，中華大學建築與都市計畫研究所碩士、淡江大學水利工程系畢業，曾任縣府教育局、環保局秘書、副局長、農業處長、參議等職；在地方曾擔任芎林鄉公所建設課長、新埔鎮公所主任秘書、峨眉鄉代理鄉長，行政經歷豐富，公職生涯34年半都在新竹縣服務，自2021年7月16日起獲派代理新竹瓦斯公司總經理職務，如今退休正式任職新竹瓦斯公司，持續為民服務。

邱世昌走馬上任提出3項展望，第一、提供更便利用戶服務及更安全穩定的供氣品質；再則要逐年汰換老舊管線，以及推廣微電腦瓦斯表；最後則是因應氣候變遷及面對疫情與人力等內、外部挑戰，期盼突破難關。

楊文科肯定邱世昌代理總經理期間，用戶突破20萬的新里程碑，並全力推動瓦斯下鄉，提升供氣普及，另外也免費換裝微電腦瓦斯表，以及2年一次免費安全檢查服務。他期盼邱世昌發揮溝通、行政長才，提供顧客優質服務，進而帶動業績、充實縣庫，讓縣府做更多建設，帶動地方繁榮發展。

新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌（右）今天正式就職，新竹縣長楊文科（左）親自頒發聘書。記者王淑君／攝影
新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌（右）今天正式就職，新竹縣長楊文科（左）親自頒發聘書。記者王淑君／攝影
新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌（右）今天正式就職，新竹縣長楊文科（左）親自頒發聘書及印信交接。記者王淑君／攝影
新竹瓦斯股份有限公司總經理邱世昌（右）今天正式就職，新竹縣長楊文科（左）親自頒發聘書及印信交接。記者王淑君／攝影

楊文科 氣候變遷 高虹安

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