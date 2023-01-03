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錦山公園設施毀損嚴重 苑裡公所爭取櫻花盛開前修繕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
錦山公園內的木造景觀涼亭等設施都有毀損狀況，長期仍未修繕，僅設置安全警示標示或拉起封鎖線。圖／民眾提供
錦山公園內的木造景觀涼亭等設施都有毀損狀況，長期仍未修繕，僅設置安全警示標示或拉起封鎖線。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮為了打造在地特有的櫻花美景，花了近4年時間在山腳地區的錦山公園，栽種上千棵的山櫻花及八重櫻，成功為苑裡開創新的觀光景點，但有鎮民質疑部分設施毀損，長期未修復，影響休憩品質與安全；對此，公所將研議採發包方式，希望趕在今年櫻花盛開前完成修繕。

苑裡鎮公所這幾年在錦山公園山坡地植樹綠美化，闢建步道、林間踏石步道及觀景台等設施，從山頂觀景台可俯視高鐵與苑裡平原稻田景觀，還可遠眺台中大甲鐵砧山，是戶外踏青休憩好地方，尤其櫻花盛開花期，更是賞花景點。

公所表示，目前初步盤點公園設施，發現有許多椅子、木造景觀涼亭等都有毀損狀況，有設置安全警示標示或拉起封鎖線。由於修繕經費較龐大，初步將計畫以發包方式，採整體性維修來修繕，相關程序及財源爭取都要時間，希望能趕在今年櫻花盛開前完成。

櫻花 高鐵

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