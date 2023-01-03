自救會反生命園區興建 竹縣府年後發布政策懶人包說明

新竹縣政府計畫在湖口鄉波羅汶軍方用地興建新竹縣立生命紀念園區，選址位在湖口、新豐交界處，2地都成立自救會反對，縣府民政處長賴江海今天表示，設置縣立生命紀念園區仍會持續進行，縣長楊文科則要求民政處舉辦說明會溝通。

新豐鄉「新竹縣反生命園區自救會」在元旦升旗時，發動「紅紙革命」，靜默出席抗議興建生命紀念園區，並遞交陳情書給縣長楊文科訴求中止計畫。

新豐自救會提出相關數據反對興建，指出新竹縣火葬使用率36％、靈骨塔使用率26％，根本不需要再增加；他們也認為選址地點是重要綠帶，未來興建恐引起塞車跟空氣汙染，附近還有500住戶、學校、交流道及工業區，期盼能將原址改建親子運動公園，也期盼縣府在1月31日前召開說明會。

縣府民政處長賴江海表示，興建新竹縣立生命紀念園區是縣府既定政策，開發計畫會繼續進行。自救會訴求於該址興建親子運動公園，該預定地完全不適合。而所提出的納骨塔使用比率26.94％，是把新竹縣公私立納骨塔都納入計算，數據有誤。依據內政部統計至2021年底止，全縣私立納骨塔約22萬183個，使用比例約22.65％；公立則是1萬8727個，使用比例約77.42％。

「世上還是苦人多！新竹縣民不是每個都有錢！」賴江海說，新竹縣每年平均約有3800到4000位往生者，公立納骨塔位僅剩4229個，事實上並不夠用。再則私立納骨塔費用介於20萬元到40萬元不等，公立收費3萬元到6萬元之間，興建縣立生命紀念園區會繼續開發計畫，嘉惠絕大多數縣民。

賴江海進一步表示，民政處會製作「懶人包」相關資料，預計農曆春節後會向社會大眾說明，並會不餘遺力持續與民眾溝通。