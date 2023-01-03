睽違3年 新竹市年貨大街今年要回來了

新竹市近武昌郵局、中央市場一帶過去過年期間都會舉辦年貨大街，但近3年因為疫情因素沒能舉辦，讓不少民眾大嘆可惜。市長高虹安上任後指示恢復辦理，市府產發處在趕辦相關作業中，年貨大街預計18日年前開張，地方多期盼多點年味、活絡商機。

據了解，新竹市年貨大街過去已經辦理多年，範圍涵蓋武昌郵局、中央市場附近的舊城區商圈一帶，以武昌街、東前街、復興路為活動路段，規畫春節臨時攤販集中區。

年貨大街迎接農曆新年到來，將集結眾多傳統應景商品如南北貨、小吃、糖果、春聯等攤位，過去也曾融入捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖等攤位，增添年節氣氛。

市府產發處指出，前3年因為疫情關係沒有舉辦年貨大街，因應疫情趨緩，高虹安市長上任後指示今年恢復辦理年貨大街，產發處將參考過往活動規畫，目前正在趕辦招商委辦等相關作業，這周也將邀集當地里長、商圈發展協會等討論活動方向與細節等。

新竹市睽違3年的年貨大街預計將在1月18日登場，一路辦理到1月29日大年初八，也就是上班日的前1天，總共為期12天。產發處指出，年貨大街還需要公告招商，目前攤位數量、種類等尚未安排，待細節確定後將對外發布，歡迎民眾屆時一起來辦理年貨。