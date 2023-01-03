選舉補助款20萬元 苗栗三義鄉長呂明忠捐贈社會救濟金專戶
苗栗縣三義鄉長呂明忠同額選舉連任，他今天將選舉補助款20萬元，捐贈三義鄉公所社會救濟金專戶，凝聚鄉親的支持，化為關懷弱勢族群、突遭變故者的溫暖力量。
呂明忠2018年第一任鄉長任內，重視社會福利，成立專責的社會福利課，更落實選舉政見，提高生育津貼、補助營養午餐照顧學童、補助社區關懷據點經費照顧長輩，4年來更運用三義鄉公所社會救濟金專戶，提供173戶家庭於遭逢急難變故時，獲得溫暖與支持。
他競選連任沒有對手，獲得7345票，今天新年上班第一天，他捐贈20萬元給公所社會救濟金專戶，公所社會福利課長湯江寧代表接受，呂明忠表示，選舉獲得鄉親8成以上的支持，榮譽也是責任，為了更加回應鄉親的期待，產生善的循環，捐贈選舉補助款，讓支持者一起做好事、發揚友愛互助的風氣。
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