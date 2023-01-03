苗栗新春贈春聯 鍾東錦和小朋友現場揮毫迎兔年

元旦連假結束，迎接農曆春節的喜氣也愈來愈濃，苗栗縣政府新春揮毫贈春聯兌換活動將分別在縣府大廳及苗北藝文中心舉辦，讓民眾以發票做公益，並可兌換適合的春聯除舊布新，迎接免年到來，活動募集的發票將全數捐贈縣內社福機構。

苗栗縣長鍾東錦、文化觀光局長林彥甫及苗北藝文中心總監林佳瑩上午連袂在縣府為「兔迎盛世啟新程」新春揮毫贈春聯活動熱鬧宣傳，請來書法名家羅文澤、謝鴻卿現場揮毫，還請來象山幼兒園小朋友一起用毛筆寫「春」字，現場喜氣洋洋。

林彥甫表示，2023年新春揮毫春聯兌換活動，縣府大廳的場次分為3個時段，分別是元月6日上午9時至11時30分、下午2時至4時30分及7日上午9時至11時30分，憑去年11、12月及今年1、2月發票即可兌換，依發票數量不同，可兌換七字對聯、創意對聯、堂號紙、吉祥話及大、小單字紙。

苗北藝文中心兩場次分別為元月15日上午9時30分至11時30分、下午1時30分至3時30分，可憑MBAC苗北藝友有效卡友身分、苗北志工證、2023苗北之星歌唱大賽發票，或加入、訂閱苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書、填寫活動問卷、按讚「苗北藝文中心臉書粉絲頁」置頂貼文、至展覽室及藝廊參觀、活動當日打卡並標記「苗栗縣苗北藝文中心」，共8種方式可免費兌換不同種類春聯，此外還有版畫拓印、創意春聯，每場次限額25張，印材100元。