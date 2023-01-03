聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒錢重新修繕？ 苗栗縣通霄游泳池原訂元旦開放喊卡
苗栗縣通霄鎮立游泳池原訂元旦開放，但新任鎮長張可欣與多位代表上周現勘後，認為館內整個狀況非常糟糕，就這樣交接給包商營運，沒有品質、更沒有安全可言，因此在關鍵開幕時刻喊卡，傾向全面重新修繕再開放。
鎮代表呂金穎表示，現勘游泳池發現館內設施到處可見部分鏽蝕或毀損，館外環境也沒有整理，簡直是爛到不行，尤其之前公所是以200多萬元勞務發包方式來「委外」營運，承包廠商根本不會自掏腰包修繕，鎮民遊憩品質與安全堪憂。
張可欣則表示，因為游泳池這樣的狀況是無法營運的，如若廠商依照合約開始執行的話，門口還是只能高掛清潔養護中。目前朝向先與承商解除勞務合約，全面重新修繕，改善計畫書正在擬定，會努力爭取籌措修繕經費，讓鎮民有一個嶄新亮麗又安全的游泳池可以使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言