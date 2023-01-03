沒錢重新修繕？ 苗栗縣通霄游泳池原訂元旦開放喊卡

苗栗縣通霄鎮立游泳池原訂元旦開放，但新任鎮長張可欣與多位代表上周現勘後，認為館內整個狀況非常糟糕，就這樣交接給包商營運，沒有品質、更沒有安全可言，因此在關鍵開幕時刻喊卡，傾向全面重新修繕再開放。

鎮代表呂金穎表示，現勘游泳池發現館內設施到處可見部分鏽蝕或毀損，館外環境也沒有整理，簡直是爛到不行，尤其之前公所是以200多萬元勞務發包方式來「委外」營運，承包廠商根本不會自掏腰包修繕，鎮民遊憩品質與安全堪憂。