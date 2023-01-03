快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒錢重新修繕？ 苗栗縣通霄游泳池原訂元旦開放喊卡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄鎮立游泳池原訂元旦開放，但因館內設施狀況不佳，公所傾向全面修繕後再開放。圖／聯合報資料照片
通霄鎮立游泳池原訂元旦開放，但因館內設施狀況不佳，公所傾向全面修繕後再開放。圖／聯合報資料照片

苗栗縣通霄鎮立游泳池原訂元旦開放，但新任鎮長張可欣與多位代表上周現勘後，認為館內整個狀況非常糟糕，就這樣交接給包商營運，沒有品質、更沒有安全可言，因此在關鍵開幕時刻喊卡，傾向全面重新修繕再開放。

鎮代表呂金穎表示，現勘游泳池發現館內設施到處可見部分鏽蝕或毀損，館外環境也沒有整理，簡直是爛到不行，尤其之前公所是以200多萬元勞務發包方式來「委外」營運，承包廠商根本不會自掏腰包修繕，鎮民遊憩品質與安全堪憂。

張可欣則表示，因為游泳池這樣的狀況是無法營運的，如若廠商依照合約開始執行的話，門口還是只能高掛清潔養護中。目前朝向先與承商解除勞務合約，全面重新修繕，改善計畫書正在擬定，會努力爭取籌措修繕經費，讓鎮民有一個嶄新亮麗又安全的游泳池可以使用。

新任通霄鎮長張可欣（左）與多位代表上周現勘後，認為館內整個狀況非常糟，初步共識是先與承商解除勞務合約，找經費全面重新修繕。圖／公所提供
新任通霄鎮長張可欣（左）與多位代表上周現勘後，認為館內整個狀況非常糟，初步共識是先與承商解除勞務合約，找經費全面重新修繕。圖／公所提供

苗栗縣 元旦

延伸閱讀

過去人緣風評好…莊姓高階警官疑涉案遭開槍逮捕 苗警界一片錯愕

通霄首場跨年電子音樂祭 2023元旦通霄海水浴場迎日出

通霄海濱路人行道被停車爭議不斷 會勘後決議規畫改善

石門水庫清淤1800座游泳池 清淤量創水庫歷史新高

相關新聞

防公車撞行人意外 桃園今年估調整100處行人穿越線

台中和台北日前先後發生公車撞行人意外事件，為防止行人與轉向車輛相撞，桃園市交通局表示，近期已對鄰近學校、大型賣場或醫院的...

沒錢重新修繕？ 苗栗縣通霄游泳池原訂元旦開放喊卡

苗栗縣通霄鎮立游泳池原訂元旦開放，但新任鎮長張可欣與多位代表上周現勘後，認為館內整個狀況非常糟糕，就這樣交接給包商營運，...

桃園春節前6場徵才4500多職缺 未滿30歲有機會再領2.1萬

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友春節前求職、轉職，1月13日前陸續辦理6場徵才活動，總計邀請131家廠商共同參與，...

苗栗三義地景天梯3D彩繪年前拆除 暫時畫不回去了

苗栗縣三義鄉地景天梯3D彩繪，因年久黏貼的塑料畫板翹起，有安全顧慮，鄉公所於年前拆除，因地方見仁見智，且重新彩繪需逾12...

竹縣首棟社宅 擬4年完工

新竹縣湖口鄉「新湖好室」社會住宅流標2次，預算從原先的5億8590萬元，增加到7億6849萬，近日終於決標、發包，由耀寬...

苗栗號誌有聲音 視障走路不卡卡

苗栗縣路口號誌不連鎖，常引發用路人抱怨。縣府爭取交通部補助1500萬元，今年選定竹南鎮公義路（台13線）、銅鑼鄉中興工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。