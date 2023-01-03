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桃園春節前6場徵才4500多職缺 未滿30歲有機會再領2.1萬

聯合報／ 記者鄭國樑陳右豪／桃園即時報導
桃園市就服處春節前舉辦6場徵才，圖為過去現場徵才畫面。圖／就業服務處提供
桃園市就服處春節前舉辦6場徵才，圖為過去現場徵才畫面。圖／就業服務處提供

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友春節前求職、轉職，1月13日前陸續辦理6場徵才活動，總計邀請131家廠商共同參與，共計釋出4150個以上職缺。

6場次徵才活動如下：

一、1月5日平鎮區公所（振興路5號）3樓大禮堂 下午1點30分至4點，有16家廠商350個職缺。

二、1月7日幼獅工業區服務中心（楊梅區獅二路2號）下午1點30至3點30分，21家廠商600個職缺。

三、1月11日中壢就業中心（中壢區新興路182號）上午9點至下午1點，28家廠商800個職缺。

四、1月12日桃園區中正光興市民活動中心（廈門街62號1樓）下午1點至3點30分，21家廠商800個職缺。

五、1月13日新光三越大有店（桃園區大有路189號8樓中午11點至下午3點，30家廠商1100個職缺。

六、 1月17日幼獅工業區服務中心下午1點30分至下午4點，15家廠商500個職缺。

徵才企業包含日月光半導體、金像電子、太平洋電線電纜、台灣永光化學、悠旅（星巴克）、和億生活（添好運/了凡）、全家便利商店、萊爾富商店、東霖餐飲、家樂福、燦坤實業、斯朵利、古華飯店、良福保全、統聯汽車、立益物流等知名企業參與。

現場還釋出各類工程師、各類技術員、儲備幹部、採購專員、廠務主管、會計人員、人資、餐飲服務員、門市賣場人員、倉管理貨搬運人員、保全人員、各類司機等多元職缺。

設籍桃園市未滿30歲高中職的畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領2萬1000元。

詳情可至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢。

桃園 徵才活動 青年

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