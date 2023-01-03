小青蛙劇團8日清水眷村園區演出「新虎姑婆」免費入場
台中市港區藝術中心邀請年度駐館團隊「小青蛙劇團」，本月8日下午2點在「清水眷村文化園區–信義小站前廣場」，演出大型兒童人偶劇「新虎姑婆」，免費入場觀賞。
台中市文化局表示，為協助表演團體發展創作、推廣生活美學，建立表演藝術交流平台，辦理表演團體排練及演藝進駐空間計畫；民國111年到112年港藝中心駐館團隊「小青蛙劇團」，以營造開放式學習環境與創意的空間，著重於開發孩子們的感官想像力、創造力，更希望透過觀賞偶戲的同時，可吸收戲劇豐富的品德教育與美學藝術涵養。
小青蛙劇團長李心民表示，2023年開春將帶領小青蛙劇團的「新虎姑婆」與民眾相見歡，虎姑婆是台灣早期家喻戶曉的民間傳說，劇團透過結合時事改編，以幽默詼諧的方式帶領小朋友進入個人清潔及環境衛生的領域裡，打破傳統僵化教條式的宣導方式，以創新的兒童戲劇宣導正確的觀念。
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